Bruno Henrique em treino do Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 05/11/2024 07:25 | Atualizado 05/11/2024 09:25

Rio - O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, se tornou alvo de uma operação da Polícia Federal, na manhã desta terça-feira no Rio de Janeiro. Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão em alguns endereços, inclusive na casa do jogador e no Ninho do Urubu. O atleta é investigado por suposta manipulação de partidas.

Mais de 50 Policiais federais e seis promotores de Justiça do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) cumprem 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Distrito Federal, nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano, Minas Gerais, Lagoa Santa, Minas Gerais, e Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A operação também conta com o apoio do Gaeco de Minas Gerais.

Bruno Henrique é suspeito de ter tomado cartão na partida entre Flamengo e Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, para beneficiar apostadores. Dados obtidos junto às casas de apostas, por intermédio dos representantes legais indicados pela Secretaria de Prêmios de Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), apontaram que as apostas teriam sido efetuadas por parentes do jogador e por outro grupo ainda sob apuração. Uma possível pena varia de dois a seis anos de reclusão.

A investigação teve início a partir de comunicação feita pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). De acordo com relatórios da International Betting Integrity Association (IBIA) e Sportradar, que fazem análise de risco, haveria suspeitas de manipulação do mercado de cartões na partida do Campeonato Brasileiro.

O Jornal O Dia entrou em contato com o Flamengo e com a assessoria do atacante e até o momento em que a reportagem foi fechada, não obteve resposta. Bruno Henrique chegou ao clube carioca em 2019 e se tornou ídolo do Rubro-Negro desde então, acumulando títulos como duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil.