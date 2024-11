Bruno Henrique é investigado por ter recebido cartão suspeito - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 05/11/2024 14:06

Acordado por volta de 6h, Bruno Henrique estava na presença de sua esposa, Giselle Ramalho, dos dois filhos do casal e de dois funcionários da casa. Muito apreensivo, o atacante ficou incomodado pela forma como foi tratado e chegou a chorar. Os policiais deixaram o local levando o computador e o celular do ídolo rubro-negro, além de alguns documentos. As informações foram reveladas primeiramente pelo site "ge".

LEIA MAIS: STJD discordou de cartão recebido por Bruno Henrique em jogo sob suspeita

No Ninho do Urubu, que também foi alvo da PF, o quarto de Bruno Henrique foi revistado. Como cada jogador tem uma senha para entrar em seu quarto, ele precisou passar sua combinação a um funcionário para ele abrir o local e acompanhar as autoridades. Após verificarem os aposentos do camisa 27, os policiais deixaram o local sem levar nada.

Ao todo, mais de 50 policiais federais e seis promotores de Justiça do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) cumpriram 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Distrito Federal, nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano, Minas Gerais, Lagoa Santa, Minas Gerais, e Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A operação também conta com o apoio do Gaeco de Minas Gerais.

Bruno Henrique pediu para enfrentar o Cruzeiro

pediu ao clube para não ser afastado e ficar à disposição para o jogo contra o Cruzeiro, na quarta-feira (6), em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. O desejo foi atendido e confirmado em nota oficial divulgada pelo clube, que afirmou ter confiança no atleta. Após a Polícia Federal deixar sua casa, Bruno Henrique seguiu para o Ninho do Urubu, onde participou de uma reunião com o departamento de futebol. O atacante, na quarta-feira (6), em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. O desejo foi atendido e confirmado em

Além do atleta, a PF investiga parentes de Bruno Henrique. Entre eles o irmão do jogador, Wander Nunes Pinto Junior; a cunhada dele, Ludymilla Araujo Lima; e a prima, Poliana Ester Nunes Cardoso. Outras pessoas no alvo são Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Andryl Sales Nascimento dos Reis, Douglas Ribeiro Pina Barcelos e Max Evangelista Amorim, residentes em Belo Horizonte, que é a cidade natal de Bruno Henrique. Todos são ex-jogadores ou jogadores amadores de futebol.