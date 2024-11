Bruno Henrique será opção para o confronto desta quarta (6), às 21h (de Brasília), no Independência - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/11/2024 18:52 | Atualizado 05/11/2024 18:52

Rio - Os jogadores do Flamengo embarcaram para enfrentar o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (6), às 21h (de Brasília), no Independência. Bruno Henrique suspeito de manipulação esportiva , viajou e estará à disposição do técnico Filipe Luís.

O atacante está sendo investigado por um cartão amarelo recebido no duelo com o Santos, pelo Brasileirão de 2023 . A Polícia Federal fez busca e apreensão na casa do atleta e no CT Ninho do Urubu nesta terça (5).

Enquanto o camisa 27 retorna de suspensão automática cumprida na ida da final da Copa do Brasil , outros jogadores serão poupados pelo Rubro-Negro: Wesley, Léo Ortiz, Gerson, Arrascaeta e Gabigol ficaram no Rio de Janeiro com foco no jogo de volta da decisão, domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV.

Entenda o caso de Bruno Henrique

Na manhã desta terça-feira (5), policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG). Entre eles, estavam o Ninho do Urubu, a Gávea, sede social do clube, e a casa do atacante na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.

Bruno Henrique estava na residência, onde foi apreendido apenas o celular. Mais tarde, ele chegou ao CT para o treinamento desta manhã, quando se reuniu com o departamento de futebol, que decidiu mantê-lo integrado ao elenco.