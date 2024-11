Gabigol celebra o gol marcado no primeiro tempo de Flamengo x Atlético-MG - Armando Paiva / Agência O Dia

Gabigol celebra o gol marcado no primeiro tempo de Flamengo x Atlético-MGArmando Paiva / Agência O Dia

03/11/2024

grandes atuações de Gerson e Wesley, além do poder de decisão de Gabigol ao marcar duas vezes, o Rubro-Negro venceu o Atlético-MG por 3 a 1, Arrascaeta fez o outro e Alan Kardec descontou no Maracanã. Flamengo saiu na frente e com uma enorme vantagem para o jogo de volta da final da Copa do Brasil. Comandado pelasao marcar duas vezes, o Rubro-Negro venceu o Atlético-MG por 3 a 1, Arrascaeta fez o outro e Alan Kardec descontou no Maracanã.

Com o resultado pode perder no próximo domingo (10), às 16h em Belo Horizonte, por até um gol de diferença para conquistar o pentacampeonato do torneio. Caso o Galo vença por dois gols de saldo, a final será definida nos pênaltis.

Domínio do Flamengo desde o primeiro tempo

O caminho para a vitória foi construído graças à superioridade do meio de campo do Flamengo teve nos 90 minutos. Não à toa, os três gols saíram justamente pelo setor. Os dois primeiros com Gerson iniciando as jogadas, e o terceiro com roubada de bola de Michael.

No primeiro, aos 10, numa bela jogada com seis jogadores tocando na bola, o volante achou Wesley, que encontrou um enorme buraco pelo meio, para sair da defesa até quase a área. O lateral rolou para Michael, que tocou para Gabigol chutar: Everson espalmou e Arrascaeta pegou o rebote.



Antes do segundo, Léo Pereira teve enorme liberdade na intermediária para soltar uma bomba que obrigou o goleiro atleticano a fazer grande defesa. Mas nada pôde fazer quando Gonzalo Plata desviou de cabeça, no meio de campo, e deixou Gabigol livre pra marcar o 15º gol em 17 finais pelo Flamengo.



No lance anterior, o atacante levou uma bronca de Gerson e outra do técnico Filipe Luís, que chegou a chamá-lo de moleque, ao reclamar do posicionamento errado. Na comemoração, os dois se cumprimentaram.

Time cansa e Atlético-MG diminui



O domínio rubro-negro foi tamanho que Rossi só trabalhou - e bem - no primeiro minuto de jogo, em uma saída de bola errada que Scarpa chutou. Esse conforto diminuiu na segunda etapa, mas não o suficiente para atrapalhar a vitória.

Um desorganizado Atlético-MG seguiu dando enorme espaços no meio de campo e até tentou atacar: chegou com perigo, mas os chutes de Arana e Scarpa foram bloqueados em sequência. Na melhor chance, em jogada de bola parada, Battaglia cabeceou rente ao gol.

Só que foi o Flamengo que seguiu aproveitando a liberdade que tinha. Everson primeiro impediu a bola de chegar a Gabigol na pequena área, em cruzamento de Wesley. Mas aos 28, Michael roubou a bola de Zaracho no meio e Alcaraz achou Gabigol para ampliar o placar.

Só que os volantes cansaram e o Atlético-MG, com as entradas de Alisson e Saravia, cresceu. Numa bobeada de Léo Ortiz, ao se enrolar com a bola ao fazer o corte, Alan Kardec, que acabara de entrar, aproveitou e diminuiu aos 35. O Galo então pressionou, mas não levou perigo.

Flamengo x Atlético-MG



Local: Maracanã.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS).



Gols: Arrascaeta, aos 10'/1ºT (1x0); Gabigol, aos 38'/1ºT (2x0) e aos 28'/2ºT (3x0); Alan Kardec, aos 35/2ºT (3x1).

Cartões amarelos: Alex Sandro (Fla); Arana (ATL).

Cartão vermelho: -



Flamengo: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Evertton Araújo, Gerson e Arrascaeta (Alcaraz); Michael, Gonzalo Plata (Fabrício Bruno) e Gabigol. Técnico: Filipe Luís.

Atlético-MG: Everson, Lyanco (Saravia), Battaglia, Junior Alonso e Rubens; Otávio (Alisson), Alan Franco, Gustavo Scarpa (Alan Kardec) e Arana (Zaracho); Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito.