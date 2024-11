Cláudio Castro é torcedor do Flamengo - Leonardo Bessa/Agência O Dia

Publicado 03/11/2024 20:24 | Atualizado 03/11/2024 20:29

Rio - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi ao Maracanã assistir à vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG por 3 a 1 , neste domingo (3), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Em conversa com a imprensa após a partida, ele comemorou o resultado, mas lamentou o gol marcado pelo Galo.

"Gostaria que tivesse ficado no 3 a 0 para a gente ir mais tranquilo. Mas por que no Flamengo tudo tem que ser com emoção, gente? Mas vamos ganhar lá", disse Cláudio Castro.

Com o resultado, o Flamengo pode perder no próximo domingo (10), às 16h, em Belo Horizonte, por até um gol de diferença para conquistar o pentacampeonato. Caso o Galo vença por dois gols de vantagem, a final será definida nos pênaltis.