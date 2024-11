Gabigol e Filipe Luís comemoram o segundo gol do Flamengo contra o Atlético-MG - Armando Paiva / Agência O Dia

Gabigol e Filipe Luís comemoram o segundo gol do Flamengo contra o Atlético-MGArmando Paiva / Agência O Dia

Publicado 03/11/2024 17:33 | Atualizado 03/11/2024 18:08

Rio - Filipe Luís e Gabigol protagonizaram um momento inusitado no jogo entre Flamengo e Atlético-MG, neste domingo (3), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Já na reta final do primeiro tempo, o treinador deu instruções e uma bronca ao atacante: "Você me respeita, seu moleque!". Na sequência, o camisa 99 se posicionou conforme o pedido e anotou o segundo gol do Rubro-Negro na partida. Na comemoração, a dupla se cumprimentou.

O dedo do treinador, o faro do artilheiro! Os detalhes do gol do @gabigol na câmera exclusiva da Maraca TV! pic.twitter.com/RnTAXbzvyU — Maracanã (@maracana) November 3, 2024

O gol de Gabi aconteceu aos 39 minutos. Léo Ortiz lançou a bola pelo lado direito, Gonzalo Plata desviou de cabeça. O atacante ficou cara a cara com Everson e não desperdiçou a oportunidade.

Ele também anotou o terceiro do Rubro-Negro na partida. Com isso, Gabi, que ainda não havia marcado em decisão da Copa do Brasil, chegou a 16 gols em 17 finais com o manto.

"O Gabigol voltou!"



Camisa 99 do Flamengo muito festejado. @jornalodia pic.twitter.com/vY1KhTGoCo — Leonardo Bessa (@Bessa_Leo) November 3, 2024

O último tento em uma decisão havia sido em 28 de janeiro de 2023, na Supercopa. Naquela ocasião, marcou duas vezes na derrota por 4 a 3 para o Palmeiras.

Além disso, ele quebrou um jejum de 20 jogos sem balançar as redes com bola rolando. A última vez havia sido na goleada por 6 a 1 sobre o Vasco, em 2 de junho. No período, só marcou de pênalti contra Juventude e diante do Criciúma.