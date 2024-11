Jogadores do Flamengo celebram título da Copa do Brasil de 2022, no Maracanã - Divulgação / Flamengo

Jogadores do Flamengo celebram título da Copa do Brasil de 2022, no MaracanãDivulgação / Flamengo

Publicado 03/11/2024 08:00





O clube carioca disputará a decisão do torneio nacional pela nona vez em sua história. Até aqui, o Rubro-Negro venceu quatro e perdeu cinco vezes.



Por outro lado, o Galo participou de três finais ao todo. Em duas, levantou a taça. Rio - Em busca do penta, o Flamengo entrará em campo neste domingo (3) no jogo de ida da grande final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O campeão será definido na próxima semana, dia 10, no mesmo horário, na Arena MRV, em Belo Horizonte.O clube carioca disputará a decisão do torneio nacional pela nona vez em sua história. Até aqui, o Rubro-Negro venceu quatro e perdeu cinco vezes.Por outro lado, o Galo participou de três finais ao todo. Em duas, levantou a taça.

As decisões do Fla na Copa do Brasil

. Flamengo x Goiás (Campeão - 1990)

O primeiro título do Flamengo na Copa do Brasil foi em 1990, quando derrotou o Goiás na decisão. Na ida, em casa, venceu por 1 a 0, gol de Fernando. O duelo decisivo no Serra Dourada terminou empatado sem gols, dando alegria aos rubro-negros.



Antes, o clube carioca tinha superado o Capelense-AL, o Taguatinga-DF, o Bahia e o Náutico.

. Flamengo x Grêmio (Vice-campeão - 1997)

Sete anos depois, o Fla voltou à final do torneio nacional. Na ocasião, enfrentou o Grêmio. Primeiro, empatou sem gols no Estádio Olímpico. Na volta, no Maracanã, o jogo terminou em 2 a 2 e o Tricolor Gaúcho levou o troféu por causa dos gols marcados fora de Porto Alegre.



Naquela edição, o Rubro-Negro eliminou o Nacional-AM, o Rio Branco-AC, o Internacional e o Palmeiras.

. Flamengo x Cruzeiro (Vice-campeão - 2003)

O Flamengo chegou na decisão para enfrentar o Cruzeiro depois de eliminar Botafogo-PB, Ceará, Remo, Vitória e Sport.



No Rio de Janeiro, o duelo ficou empatado em 1 a 1. Já em Belo Horizonte, a Raposa fez valer o favoritismo da época e venceu por 3 a 1.

. Flamengo x Santo André (Vice-campeão - 2004)

Um ano depois, o clube carioca ficou com mais um vice-campeonato e protagonizou uma das maiores zebras da história do torneio. O Santo André ergueu a taça após vencer o confronto de volta no Maraca lotado por 2 a 0. No jogo de ida, em São Paulo, haviam empatado em 2 a 2.

Antes, o Rubro-Negro superou CRB, Tupi-MG, Santa Cruz, Grêmio e Vitória.

. Flamengo x Vasco (Campeão - 2006)

Para dar fim à sequência ruim nas finais da Copa do Brasil, o Flamengo enfrentou o Vasco - depois de despachar ASA, ABC, Guarani, Atlético-MG e Ipatinga.



Na ida, vitória por 2 a 0, gols de Obina e Luizão no Maracanã. No mesmo estádio, na volta, Juan balançou a rede pela única vez na partida para selar o bicampeonato do clube.

. Flamengo x Athletico-PR (Campeão - 2013)

No tri, o Fla superou o Athletico-PR na decisão. Fora de casa, empatou em 1 a 1. No Maracanã, com brilho de Elias e Hernane na reta final do segundo tempo, ergueu o troféu.



Deixou pelo caminho Remo, Campinense, ASA, Cruzeiro, Botafogo - com goleada memorável, por 4 a 0, no Maracanã - e Goiás.

. Flamengo x Cruzeiro (Vice-campeão - 2017)

Após passar por Atlético-GO, Santos e Botafogo, o Flamengo perdeu a final para o Cruzeiro. Um empate em 1 a 1 no placar agregado levou a decisão para os pênaltis.



Com Alex Muralha, goleiro rubro-negro, pulando para o lado direito em todas as cobranças, o Cabuloso venceu por 5 a 3, no Mineirão.

. Flamengo x Corinthians (Campeão - 2022)

Para conquistar o tetra, o Flamengo enfrentou o Corinthians na final. Primeiro, empatou sem gols na Neo Química Arena. No Maracanã, ficou no 1 a 1 e se sagrou campeão nos pênaltis.



Naquela ocasião, eliminou Altos-PI, Atlético-MG, Athletico-PR e São Paulo.

. Flamengo x São Paulo (Vice-campeão - 2023)

Na edição seguinte, o clube carioca chegou novamente na decisão. O adversário foi o São Paulo, que venceu no Maracanã por 1 a 0 e conseguiu empatar no Morumbi em 1 a 1 para ficar com a taça.



Antes, o Fla passou por Maringá-PR, Fluminense, Athletico-PR e Grêmio.

*Reportagem do estagiário Theo Faria, sob a supervisão de Rodrigo Souza