Filipe Luís em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Filipe Luís em treino do FlamengoGilvan de Souza /CRF

Publicado 02/11/2024 11:23

começar no sub-17 em janeiro e ser promovido ao sub-20 em junho, o ex-jogador

Filipe Luís tem início meteórico de carreira como técnico e já disputará a primeira final com apenas um mês de trabalho nos profissionais do Flamengo , no domingo às 16h, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. Após, o ex-jogador assumiu o time em 30 de setembro e dá uma cara própria.

A missão não era simples para alguém com pouca experiência. Ele entrou no lugar de Tite e pegou um elenco cheio de desfalques, sem confiança e muito criticado. E logo de cara teve a semifinal da Copa do Brasil, com uma vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians em que o Flamengo voltou a apresentar um bom futebol.

Desde então, foram altos (contra Corinthians e Bahia) e baixos (derrota para Fluminense e segundo tempo contra o Internacional) sob o comando de Filipe Luís, que chegou a seis jogos, com três vitórias, dois empates e uma derrota.

As mudanças

Como prometido, o Flamengo voltou a apostar em atacar muito. Mais jogadas passaram a ser criadas, mas o aproveitamento ainda é razoável: oito gols. Só que a defesa segue como um problema como era na reta final de Tite, sendo vazada cinco vezes.



Talvez o maior impacto do novo treinador tenha sido a postura dos jogadores em campo, que voltaram a marcar sob pressão e a atacar mais. Além, claro, de apostar em Gabigol como titular, o que ainda não deu certo.



"Eu sei da capacidade que tem o Gabriel, não importa o tempo de contrato. Eu vou dar a vida por ele e por todos os jogadores para melhorarem individualmente para que joguem coletivamente organizados. Que eles sejam peças dessa engrenagem, que façam a equipe funcionar", disse Filipe Luís na apresentação.



Outra mudança importante foi o aproveitamento de Léo Ortiz como zagueiro, barrando Fabrício Bruno, até então intocável. E Wesley, que vinha em baixa, cresceu sob nova direção.



Na questão tática, Filipe Luís mostrou repertório ao, na necessidade de se defender com um a menos desde a expulsão de Bruno Henrique no primeiro tempo, apostar numa linha de cinco defensores, no 0 a 0 com o Corinthians. O resultado garantiu a vaga na final da Copa do Brasil. Ainda assim, a prioridade é atacar.

Os jogos do Flamengo com Filipe Luís

Flamengo 1x0 Corinthians - Copa do Brasil

Bahia 0x2 Flamengo - Brasileirão

Flamengo 0x2 Fluminense - Brasileirão

Corinthians 0x0 Flamengo - Copa do Brasil

Flamengo 4x2 - Juventude - Brasileirão

Internacional 1x1 Flamengo - Brasileirão