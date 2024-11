Evertton Araújo em treino pelo Flamengo - Divulgação / Flamengo

Evertton Araújo em treino pelo FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 01/11/2024 08:00 | Atualizado 01/11/2024 08:23

Rio - O jovem Evertton Araújo, de apenas 21 anos, deve ser titular do Flamengo na final da Copa do Brasil. Sem poder contar com Erick Pulgar, suspenso, e com Nicolas de La Cruz, lesionado, Filipe Luís deve promover a entrada do jogador, que conta com o total apoio da comissão técnico do clube carioca.

"Não tive conversa com ele ainda, mas ele sabe que fez um grande jogo. Não lembro de ele ter perdido outra bola, sinceramente. E sim lembro de outros jogadores que perderam outras bolas e não acabaram em gol. Da parte do treinador, ele não vai ter nenhuma crítica em relação a isso porque ele está fazendo exatamente o que eu peço para ele fazer. Vão existir erros, e infelizmente ele acabou pagando caro. Mas analiso o jogo com mais frieza. Existiram outros lances em que perdemos a bola em pior posicionamento do time em campo e não acabaram na nossa rede. São coisas naturais do futebol", afirmou o treinador após o empate contra o Internacional.

Na partida da última quarta-feira, Evertton Araújo fazia um grande jogo até perder uma bola no meio-campo que resultou no contra-ataque e no gol de empate do Internacional. Filipe Luís ressaltou todo o apoio ao jovem neste momento.

"A única coisa é que ele não se abata, que continue trabalhando porque é um menino muito bom. Ele vem crescendo muito, aprendendo muito e é importante para mim", disse o ex-lateral.