Alex Sandro em ação durante jogo do Flamengo no MaracanãMauro Pimentel / AFP

Rio - Após desfalcar o Flamengo nos jogos contra Juventude e Internacional, por um desconforto muscular na posterior da coxa direita , Alex Sandro voltará ao time titular no jogo de ida da final da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG, às 16h (de Brasília), neste domingo (3). Além do lateral-esquerdo, outras mudanças devem ser feitas pelo técnico Filipe Luís no Maracanã.

Caso mantenha o que indicou nos treinamentos, o Rubro-Negro terá um trio ofensivo formado por Gabigol, Plata e Michael.

Sem Bruno Henrique e Pulgar, suspensos, além de Pedro, Viña, Cebolinha, Luiz Araújo e De la Cruz, lesionados, a provável escalação, segundo o site 'ge', é: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton, Gerson e Arrascaeta; Michael, Plata e Gabigol.

Carlinhos, que já atuou pelo Nova Iguaçu no torneio, também está fora.

Após o confronto de ida no Rio de Janeiro, o Flamengo visitará o Atlético-MG, dia 10, no mesmo horário, na Arena MRV, em Belo Horizonte, para definir quem levantará a taça. No meio da semana, terá o Cruzeiro pela frente, na quarta (6), às 21h (de Brasília), no Independência.