Alex Sandro em ação pelo FlamengoMauro PIMENTEL/AFP

Publicado 25/10/2024 12:42

Rio - Onão contará com Alex Sandro na partida deste sábado (26), contra o Juventude, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral sentiu umapós a semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, no último domingo (20), e será preservado.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Alex Sandro não está recuperado de um desconforto na posterior da coxa direita apresentado na partida contra o Corinthians. Não será relacionado para enfrentar o Juventude. O atacante Carlinhos foi diagnosticado com uma lesão no… — Flamengo (@Flamengo) October 25, 2024

Sem Alex Sandro, o técnico Filipe Luís. Ele foi o escolhido para substituir o titular no intervalo do jogo contra o Corinthians.Além do camisa 26,. O jogador foi diagnosticado com uma lesão no adutor direito e já iniciou tratamento no departamento médico.