Evertton Araújo deve ganhar chance entre os titulares - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/10/2024 16:56

favorito para herdar a vaga de De La Cruz no time do Flamengo que enfrentará o Juventude, neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão. O garoto foi escalado por Filipe Luís entre os titulares nos treinos dos últimos dias, no Ninho do Urubu. Rio - Evertton Araújo é ono time doque enfrentará o Juventude, neste sábado (26), às 16h30 (de Brasília), pela 31ª rodada do Brasileirão. O garoto foi escalado por Filipe Luís entre os titulares nos treinos dos últimos dias, no Ninho do Urubu.

desfalque o Flamengo por um mês. O uruguaio, que vem enfrentando problemas físicos, sofreu uma lesão muscular na coxa direita. A tendência é que De La Cruz. O uruguaio, que vem enfrentando problemas físicos,

Filipe Luís será obrigado a promover outras mudanças no time. Michael deve entrar no lugar do suspenso Bruno Henrique, enquanto Ayrton Lucas substituirá Alex Sandro, que está com desconforto muscular na posterior da coxa direita. Além da entrada de Evertton,. Michael deve entrar no lugar do suspenso Bruno Henrique, enquanto Ayrton Lucas substituirá

O provável time do Flamengo para enfrentar o Juventude tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta, Gerson, Michael e Gabigol.

Atualmente, o Flamengo ocupa a quarta posição do Brasileirão, com 51 pontos, 10 a menos do que o líder Botafogo.