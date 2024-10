De La Cruz irá desfalcar o Flamengo nos próximos jogos - Marcelo Cortes /CRF

De La Cruz irá desfalcar o Flamengo nos próximos jogosMarcelo Cortes /CRF

Publicado 22/10/2024 16:19 | Atualizado 22/10/2024 16:28

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta De La Cruz realizou exame nesta terça-feira (22), que apontou lesão no músculo posterior da coxa direita. #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 22, 2024

A situação do camisa 18, inclusive, era de preocupação após a classificação contra os paulistas. O Rubro-Negro não informou por quanto tempo o jogador ficará fora de ação. Porém, no final de agosto, sofreu com um problema praticamente semelhante, que o tirou dos gramados por cerca de três semanas.

Os problemas físicos têm atrapalhado a temporada de De La Cruz. Até o momento, já sofreu com dores no ombro direito e no tendão de Aquiles dos dois pés, assim como um trauma no joelho direito.

A tendência, portanto, é de que ele fique de fora dos jogos da final da Copa do Brasil, que serão realizados nos dias 3 e 10 de novembro, contra o Atlético-MG.