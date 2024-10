Flamengo empatou em 0 a 0 com o Corinthians e está na final da Copa do Brasil - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/10/2024 18:01

São Paulo - Foi sofrido, mas o Flamengo conseguiu se garantir na grande decisão da Copa do Brasil. Na tarde deste domingo (20), na Neo Química Arena, o Rubro-Negro superou as dificuldades de disputar o segundo jogo da semifinal com um homem a menos durante mais de 60 minutos, por conta da expulsão de Bruno Henrique, e segurou o empate sem gols com o Corinthians. Como tinha vencido o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã, o clube da Gávea confirmou sua classificação.

Agora, o Flamengo enfrentará o Atlético-MG na grande final da Copa do Brasil, nos dias 3 e 10 de novembro. O time de Filipe Luís volta a campo no próximo sábado (26), às 19h (de Brasília), contra o Juventude, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão.

As duas equipes fizeram um primeiro tempo bastante brigado, com o Flamengo sendo o dono das melhores chances. Aos oito minutos, o Rubro-Negro chegou a abrir o placar em cabeçada de Alex Sandro, mas o VAR marcou impedimento milimétrico. Depois, o time carioca seguiu conseguindo ocupar o campo de ataque do Corinthians, enquanto os paulistas pouco assustavam.

Bruno Henrique foi expulso e deixou o Flamengo com um homem a menos. Em disputa na lateral do campo, o camisa 27 levantou o pé muito alto, de maneira imprudente, e acertou em cheio a cabeça de Matheuzinho. O árbitro Anderson Daronco não teve dúvida para expulsar o jogador rubro-negro. Porém, todo cenário da partida mudou aos 28 minutos, quando. Em disputa na lateral do campo, o camisa 27 levantou o pé muito alto, de maneira imprudente, e acertou em cheio a cabeça de Matheuzinho. O árbitro Anderson Daronco não teve dúvida para expulsar o jogador rubro-negro.

Imediatamente, Filipe Luís sacou Gabigol do time para a entrada de Fabrício Bruno, passando a jogar com três zagueiros e sem um atacante de referência. Com o meio mais povoado, o time carioca conseguiu bloquear as ações ofensivas do Corinthians no fim do primeiro tempo e levou o empate sem gols para o vestiário.

No segundo tempo, como era de se esperar, o Corinthians passou a ter mais controle das ações da partida. No entanto, mesmo com um homem a mais, os paulistas esbarraram em uma defesa bem postada do Flamengo e tinham dificuldades para levar perigo. A grande chance veio quando Yuri Alberto recebeu bom passe em profundidade e bateu forte de perna esquerda, mas Rossi fez grande defesa.

Sem muitas alternativas, o Flamengo tentava segurar a bola no campo de ataque o quanto podia, principalmente com Arrascaeta, que se sacrificou jogando fora de sua posição. A única vez que o time carioca ameaçou o gol de Hugo Souza foi já no fim, quando Gerson bateu de fora da área, mas viu a bola sair a direita do gol.

No fim, o Corinthians ainda assustou em chute de fora com Giovani, mas Rossi voltou a aparecer bem para fazer o Flamengo segurar o empate sem gols e a vaga na decisão da Copa do Brasil.

CORINTHIANS 0 X 0 FLAMENGO

Local: Neo Química Arena (SP)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Rafael da Silva Alves

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho (Giovane), André Ramalho, Gustavo Henrique (Félix Torres) e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Carrillo), Charles (Igor Coronado) e Garro; Romero, Yuri Alberto e Talles Magno (Pedro Henrique). Técnico: Ramón Díaz.

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, Gerson, De La Cruz (Alcaraz) e Arrascaeta (Gonzalo Plata); Bruno Henrique e Gabigol (Fabrício Bruno). Técnico: Filipe Luís.

Cartões amarelos: FLA: Gerson, Erick Pulgar e Alex Sandro; COR: Gustavo Henrique e Pedro Henrique

Cartão vermelho: Bruno Henrique (FLA)