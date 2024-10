Flamengo empatou em 0 a 0 com o Corinthians e está na final da Copa do Brasil - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/10/2024 18:42

segurar o empate em 0 a 0 com o Corinthians, na tarde deste domingo (20), na Neo Química Arena, e se garantiu na final da Copa do Brasil. Após a partida, o capitão Gerson dedicou a classificação a Bruno Henrique, expulso aos 28 minutos do primeiro tempo por dar uma solada na cabeça de Matheuzinho. Apesar de admitir o erro do companheiro, o camisa 8 destacou sua importância para a equipe. Rio - Mesmo com um a menos na maior parte do tempo, o Flamengo conseguiu, na tarde deste domingo (20), na Neo Química Arena, e se garantiu na final da Copa do Brasil. Após a partida, o capitão Gerson. Apesar de admitir o erro do companheiro, o camisa 8 destacou sua importância para a equipe.

"É difícil, com um a menos quando o Bruno foi expulso. Uma infelicidade, ele estava só olhando a bola, acabou que acertou o Mateuzinho. Foi sem querer, mas sem querer também a falta. Triste por ele, mas eu disse que a gente ia buscar a classificação por ele, porque ele merece. É um cara que eu tenho um carinho enorme, luta pela gente sempre até o final, e a gente tinha que classificar por ele", declarou Gerson à TV Globo.

Após o ídolo rubro-negro levar o vermelho, o Rubro-Negro precisou se reinventar dentro de campo para aguentar a pressão do Corinthians. A entrega do time foi valorizada por Gerson.

"A gente pôs o nosso ritmo no jogo, tivemos coragem e personalidade pra jogar. Tivemos chance de abrir o placar, mas não tomamos gol, o mais importante. Feliz pela classificação", completou o camisa 8.

Agora, o Flamengo enfrentará o Atlético-MG na grande final da Copa do Brasil, nos dias 3 e 10 de novembro. O sorteio dos mandos de campo será na próxima quinta-feira (24), às 15h (de Brasília), na sede da CBF.

O time de Filipe Luís volta a campo no próximo sábado (26), às 19h (de Brasília), contra o Juventude, no Maracanã, pela 31ª rodada do Brasileirão.