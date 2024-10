Flamengo é finalista da Copa do Brasil pelo terceiro ano consecutivo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/10/2024 19:25

Rio - O Flamengo fez história na Copa do Brasil. O Rubro-Negro empatou sem gols com o Corinthians neste domingo (20), na Neo Química Arena, e assegurou a vaga na decisão pelo terceiro ano consecutivo, além de se tornar o maior finalista da competição.

Apenas o Grêmio conseguiu chegar em três finais consecutivas. Na década de 90, o time gaúcho decidiu os títulos entre 1993 e 1995. Além disso, ainda foi finalista em 1991 e 1997, sendo este último justamente contra o Flamengo, que terminou vice-campeão.

Com a vaga na decisão da edição deste ano, o Flamengo superou o Grêmio em finais na história da Copa do Brasil. Esta será a décima final do Rubro-Negro, enquanto o time gaúcho disputou a decisão nove vezes. O adversário da vez será o Atlético-MG, que eliminou o Vasco.



O Flamengo ainda pode atingir outra marca do Grêmio: se tornar pentacampeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro é o maior campeão com seis títulos, seguido pelo time gaúcho, com cinco. O Rubro-Negro, por sua vez, é tetra, assim como o Palmeiras.

Confira todas as finais do Flamengo:

1990 - Flamengo x Goiás

1997 - Flamengo x Grêmio

2003 - Flamengo x Cruzeiro

2004 - Flamengo x Santo André

2006 - Flamengo x Vasco

2013 - Flamengo x Athletico-PR

2017 - Flamengo x Cruzeiro

2022 - Flamengo x Corinthians

2023 - Flamengo x São Paulo

2024 - Flamengo x Atlético-MG