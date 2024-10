Flamengo está na final da Copa do Brasil - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/10/2024 19:01 | Atualizado 20/10/2024 19:54

empatar com o Vasco em 1 a 1 em São Januário. Já neste domingo (20), o Flamengo, com um jogador a menos na maior parte do tempo, segurou o empate sem gols com o Corinthians, na Neo Química Arena, e, assim como o Galo, também se classificou pela vantagem construída no jogo de ida. Mas afinal, quando será a decisão? Rio - A Copa do Brasil conheceu seus dois finalistas neste fim de semana. No sábado (19), o Atlético-MG garantiu a primeira vaga da decisão ao. Já neste domingo (20), o Flamengo, com um jogador a menos na maior parte do tempo,, e, assim como o Galo, também se classificou pela vantagem construída no jogo de ida.

De acordo com o calendário da CBF, as finais da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. Os mandos de campo serão definidos na próxima quinta-feira (24), às 15h (de Brasília), em sorteio na sede da CBF.

É a terceira vez seguida que o Flamengo disputa a final da Copa do Brasil. Antes, o Rubro-Negro foi campeão em cima do Corinthians, em 2022, e amargou o vice diante do São Paulo, no ano passado.