Vasco foi eliminado pelo Atlético-MG na semifinal da Copa do BrasilPedro Souza / Atletico

Publicado 19/10/2024 20:34

Rio - O Vasco lutou, mas o sonho de chegar à final da Copa do Brasil chegou ao fim. O Cruz-Maltino saiu na frente do placar no primeiro tempo com Vegetti e tentou defender a vantagem, mas não resistiu e sofreu o empate na etapa final, com Hulk. A igualdade por 1 a 1, neste sábado (19), em São Januário, garantiu o Atlético-MG na decisão pelo placar agregado de 3 a 2.

Embalado com a bela festa da torcida, o Vasco buscou se impor desde o início do jogo. Com exceção de uma bola na trave de Battaglia, o Cruz-Maltino foi superior, demonstrou mais vontade e criou mais chances, principalmente em jogadas pelo lado de campo para buscar Vegetti na área.

O lance crucial do primeiro tempo aconteceu aos 29 minutos. Quase sempre buscando Vegetti na área, o Vasco tentou muitos cruzamentos. Em uma das tentativas de Piton, a bola desviou na mão de Otávio. Após longos seis minutos de tensão, o árbitro marcou pênalti. Vegetti deslocou Everson e abriu o placar.

O clima de tensão tomou conta do segundo tempo. O Vasco teve uma postura mais conservadora e tentou aproveitar o erro do adversário. Já o Atlético-MG, por sua vez, tinha a bola mas encontrava dificuldade para criar, e os principais nomes da equipe tinham uma atuação sem brilho.

Além da tensão, o cansaço começou a cobrar a partir da metade do segundo tempo. O chuva não deu trégua no Rio de Janeiro e deixou o gramado pesado. O Vasco abaixou as linhas, e o Atlético-MG cresceu. Paulinho assustou, mas o gol da classificação saiu dos pés do outro herói atleticano. Hulk, aos 36, tabelou com Gustavo Scarpa e acertou belo chute da entrada da área, sem chances para Léo Jardim.

Após sofrer o empate, o Vasco tentou reagir. Rafael Paiva mexeu, colocou Rossi e Payet, e deixou o time mais ofensivo. O Cruz-Maltino rodou bola de um lado para o outro, tentou levantar bolas na área para Vegetti, mas não conseguiu furar a muralha atleticana.

Vasco x Atlético-MG

Jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil

Data: 19/10/2024

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Rossi), João Victor, Léo e Lucas Piton (Leandrinho); Hugo Moura (Sforza), Mateus Carvalho (Payet) e Philippe Coutinho; Puma Rodríguez, Emerson Rodríguez (Rayan) e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva

Atlético-MG: Everson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Rubens, Otávio, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Guilherme Arana; Paulinho (Saravia) e Hulk (Alisson). Técnico: Gabriel Milito

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-Fifa)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Bruno Boschilia (PR-Fifa)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR/VAR-Fifa)

Gols: Vegetti, aos 37' do 1ºT (1-0); Hulk, aos 36' do 2ºT (1-1)

Cartões amarelos: Matheus Mendes e Gustavo Scarpa (CAM); Puma Rodríguez, Leandrinho e João Victor (VAS)