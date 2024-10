Torcedores do Vasco lotaram arredores de São Januário para receber o time - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 19/10/2024 17:53

Rio - A torcida do Vasco preparou uma grande festa para receber o time em São Januário, na tarde deste sábado (19), para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, mas que terminou em confusão. No momento da chegada do ônibus do Cruz-Maltino, houve tumulto com spray de pimenta e tentativa de invasão ao estádio.

spray de pimenta para abrir o caminho e o motorista conseguir manobrar para entrar em São Januário. Além de muitas pessoas impedindo a passagem, um torcedor chegou a subir no teto do ônibus em movimento. A chegada da delegação vascaína ao , com a recepção da MAIS LEAL #VASxCAM#CopaDoBrasil2024#VascoDaGama pic.twitter.com/8IWrvQzFmJ — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 19, 2024 Na hora da tradicional "rua de fogo", quando o veículo com a delegação do Vasco se aproximou do local, a Polícia Militar fez uso de. Além de muitas pessoas impedindo a passagem, um torcedor chegou a subir no teto do ônibus em movimento.

Já dentro de São Januário, os jogadores do Vasco foram orientados a correrem para o vestiário ao descerem do ônibus para não sentirem os efeitos do spray de pimenta.

Pouco depois, torcedores tentaram invadir São Januário pelo portão 9, onde os vascaínos entram. O acesso precisou ser fechado por 10 minutos e três pessoas foram detidas pela polícia.

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), em São Januário. O Cruz-Maltino precisa de uma vitória para ir à final da Copa do Brasil, já que perdeu o jogo de ida em Belo Horizonte por 2 a 1.