Paulinho posa para foto com torcedores na chegada ao hotel no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (18)Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 19/10/2024 10:40 | Atualizado 19/10/2024 10:43

Rio - O hotel em que o elenco do Atlético-MG está hospedado e se concentra para enfrentar o Vasco na semifinal da Copa do Brasil foi alvo de um intenso foguetório na madrugada deste sábado (19). O barulho durou cerca de dez minutos, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Apesar disso, por orientação, os jogadores do Galo dormiram com protetor auricular, segundo o site 'ge'. O clube já estava ciente da possibilidade do foguetório e reforçou para os atletas, já que não há isolamento acústico nos quartos.

Com ingressos esgotados , as equipes medem forças neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, para definir quem chegará na decisão do torneio nacional.

Na ida, o Atlético-MG venceu de virada, por 2 a 1, na Arena MRV . Sendo assim, terá a vantagem do empate para avançar à final. Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga será definida nos pênaltis.

