Gabigol é homenageado pelos 300 jogos no Flamengo - Foto: André Durão

Gabigol é homenageado pelos 300 jogos no FlamengoFoto: André Durão

Publicado 19/10/2024 10:15 | Atualizado 19/10/2024 11:40

O Flamengo já levou ao conhecimento de Gabigol uma proposta para renovação contratual de uma temporada mais um aumento de 50% no seu salário.



Entretanto, o atacante de 28 anos acha que os termos da atual proposta não são os melhores para aquele que se considera um ídolo do clube.



Gabigol está há 13 jogos sem marcar com o manto do Flamengo Reprodução



Gabigol até topa os valores oferecidos pelo Flamengo que o alavancaria a um dos maiores salários pagos para um jogador na América do Sul, porém quer um contrato de no mínimo três temporadas.



Outros clubes também sondaram o atleta e o que afasta Gabigol de fechar com um clube brasileiro é justamente a pedida milionária em luvas.



O atacante rubro-negro pede luvas de 30 milhões de reais diluídas num contrato de no mínimo três anos.



Só em luvas, Gabigol já teria garantido em três anos um salário mensal de R$ 833 mil. Soma-se a isso a pedida salarial que giraria em torno de R$ 1,5 milhões e, no total, Gabigol teria um salário de 2,3 milhões de reais ao longo de um contrato de 3 anos.



Gabigol Divulgação/ Flamengo



Mas o desempenho nas últimas duas temporadas tem deposto contra o jogador.



Com uma média de 0,26 gols por jogo nos dois últimos anos, a pedida de Gabriel parece muito acima da sua produção.



No Flamengo, o discurso que já foi mais duro sobre a renovação do jogador, agora se tornou mais ameno.



Em campanha política, Rodolfo Landim mudou a postura que antes descartava a extensão contratual e agora tenta costurar um acordo com o atacante.



Tal estratégia visaria angariar votos para Rodrigo Dunshee de Abranches daqueles que são simpatizantes do camisa número 99.



Rodolfo Landim muda postura e torce para uma renovação do Flamengo com Gabigol Foto: Reprodução/Twitter



O Bahia vem observando de perto a situação de Gabriel e estuda um bote usando as amizades de Everton Ribeiro, atual camisa 10 da equipe baiana e de Rogério Ceni, campeão brasileiro com Gabriel no Flamengo em 2020, para levar o jogador para Salvador em 2025.



Com um forte aporte financeiro, o Bahia avalia o pagamento das luvas num tempo maior de contrato.



Segundo apuramos, o Bahia poderia propor um contrato de cinco anos com o atacante rubro-negro.



Gabigol tem contrato com o Flamengo até o dia 31 de dezembro deste ano e ainda não sentou com nenhum clube para definir seu futuro.