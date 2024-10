Filipe Luís sofre primeira derrota no comando do Flamengo - Foto: Alexandre Loureiro/AGIF

Publicado 18/10/2024 09:01

O Flamengo voltou a campo após 10 dias de data FIFA no jogo desta quinta-feira (17) contra o Fluminense.

Apesar de fazer um bom primeiro tempo, a equipe do técnico Filipe Luís não conseguiu transformar seus bons momentos em gols.



Apelidados de caicai Henrique e impedigol pela torcida após o jogo, Bruno Henrique e Gabigol cansaram de perder oportunidades de marcar ao longo do jogo.



Filipe Luís antes da partida chegou a elogiar os treinamentos que Gabigol fez durante a parada da data FIFA:

"Gabriel treinou muito forte essa semana e já dá sinais daquele Gabriel que eu conheci." Disse o treinador do Flamengo.

Bruno Henrique, além de não conseguir dar seguimento a maioria das jogadas que chegaram até ele, levou cartão amarelo e desfalca o Flamengo no jogo contra o Juventude dia 26 no Maracanã.

Já Gabigol além de não se posicionar bem para receber as jogadas, o atleta se colocou constantemente em situação de impedimento, e ainda foi cobrado por não dividir bolas com os jogadores tricolores.



Em 3 jogos como titular com o amigo Filipe Luis, Gabriel tem 239 minutos jogados de 270 possíveis, 2 finalizações no gol, 53 ações com a bola, nenhum gol e nenhuma assistência. Até mesmo a torcida que defendia uma sequência maior para o camisa 99 já começa a enxergar que os tempos de Gabigol no Flamengo chegaram ao fim.

Filipe foi cobrado também por escalar e manter Allan durante toda a partida, tendo Evertton Araújo como opção no banco de reservas.



O Corinthians do técnico Ramon Diaz goleou o Athlético em casa por 5 a 2 na mesma noite em que o Flamengo perdeu para o Fluminense no Maracanã e viu o São Paulo encostar na tabela do campeonato brasileiro. O clima que antes era de total esperança e renovação com a chegada de Filipe Luís agora transformou-se em apreensão e desconfiança para o jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Corinthians no próximo domingo (20) em Itaquera.

Resta ao técnico rubro-negro trabalhar a cabeça dos jogadores para não deixar a derrota no clássico e a goleada do Corinthians atrapalhar os planos do Flamengo chegar a final da Copa do Brasil e repetir o fracasso de 2023, ficando dois anos seguidos sem ganhar um título de expressão.