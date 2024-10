Imagem do interior do estádio do Flamengo segundo chapa UniFla - Foto: Divulgação redes sociais UniFla

Na última segunda-feira (14), aconteceu o lançamento oficial da campanha de Rodrigo Dunshee de Abranches à presidência do Flamengo para o triênio 2025-2027.

Na ocasião, Rodolfo Landim enalteceu o trabalho de Dunshee na conquista do terreno do Gasômetro e disse só acreditar na construção do estádio caso ele seja eleito."Eu não tenho dúvida nenhuma que se a gente não eleger o Dunshee esse estádio não vai sair", afirmou Landim.Já nesta quarta-feira (16) foi lançado, no perfil oficial da chapa de Dunshee, um vídeo mostrando como seria a parte interna do estádio.Obviamente o projeto encantou a maioria da torcida rubro-negra pela beleza e pela modernidade do projeto, que mostrou ainda um setor sem cadeiras atrás dos gols, servindo para reviver a antiga geral que havia no Maracanã.Entretanto, apesar de bonito, o projeto pode sofrer mudanças consideráveis até sua construção.Isso porque o Flamengo sequer tem uma empresa para realizar o projeto, baseado nas realidades que ainda serão estudadas do terreno do Gasômetro.Ainda não houve, por exemplo, um estudo do solo, demonstrando as características que o mesmo apresenta e o que suportaria na construção."Sem uma empresa contratada para estudar e montar um projeto, qualquer modelo apresentado ao público não passa de uma ideia que pode ou não ser abordada no projeto final", analisa uma fonte interna do clube à coluna.Alguns torcedores chegaram a questionar o fato do vídeo ser bastante genérico, sugerindo que o projeto foi feito às pressas e baseado em projetos de outros estádios apenas para servir ao processo eleitoral e alavancar a campanha de Dunshee.Independente de quem presida o Flamengo no próximo triênio, o compromisso firmado com a prefeitura do Rio de Janeiro obriga o novo presidente a cumprir as cláusulas de compra do terreno do Gasômetro, como construir o estádio num período determinado de tempo. Caso contrário o terreno será desapropriado o investimento perdido.