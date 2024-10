Wallim - Divulgação

WallimDivulgação

Publicado 12/10/2024 10:39 | Atualizado 12/10/2024 11:53

Wallim Vasconcelos faz parte do primeiro time de empresários que tinha um plano para tirar o Flamengo do atoleiro financeiro e foi escolhido como representante máximo na eleição para presidente do clube em 2012.



Wallim Vasconcelos foi o escolhido para ser presidente na formação original da Chapa Azul Divulgação

De lá para cá Wallim sempre gozou da confiança do torcedor rubro-negro, seja pelos bons serviços prestados enquanto esteve ao lado de Eduardo Bandeira de Melo e Rodolfo Landim, seja pelas palavras firmes sobre a gestão que o mesmo acredita que o clube precisa ter. Mas por normas do estatuto, Wallim foi impedido de se candidatar e cedeu a vaga para Eduardo Bandeira de Melo.De lá para cá Wallim sempre gozou da confiança do torcedor rubro-negro, seja pelos bons serviços prestados enquanto esteve ao lado de Eduardo Bandeira de Melo e Rodolfo Landim, seja pelas palavras firmes sobre a gestão que o mesmo acredita que o clube precisa ter.

Sua candidatura para o próximo triênio era aguardada por boa parte da torcida rubro-negra, mas Wallim decidiu tardiamente pela inscrição no pleito e acabou perdendo espaço para BAP e Rodrigo Dunhsee.

Entretanto, Wallim ainda é visto como um possível forte aliado das chapas de Dunshee e BAP e há uma expectativa interna que Wallim renuncie a candidatura a presidência do Flamengo e passe a apoiar um dos lados.

Falamos com uma fonte do lado de Luís Eduardo Baptista, o BAP que nos confidenciou:

"Isso é desejável (Wallim renunciar a candidatura e apoiar BAP), mas não sabemos se vai acontecer. Se o Wallim for para o Dunshee será contraditório, ele já declarou várias coisas desfavoráveis ao Dunshee e as relações com pessoas de reputação duvidosa que o Landim fez. Mas o Wallim está focado em ser presidente do CoDe, isso atrapalha as associações e acaba prejudicando quem pensa no Flamengo e não em suas agendas."

YouTube Resenha Rubro Negra, BAP também afirmou esperar por uma coligação com Wallim durante esta eleição.

Rodolfo Landim, Wallim e Bap juntos em eleição no Flamengo PEDRO HENRIQUE TORRE/ESPN.COM.BR

Caso Wallim opte por desistir da presidência do Flamengo, este movimento pode garantir a quem ele apoiar a cadeira de presidente do Flamengo de 2025 a 2027. Em entrevista ao canal do, BAP também afirmou esperar por uma coligação com Wallim durante esta eleição.Caso Wallim opte por desistir da presidência do Flamengo, este movimento pode garantir a quem ele apoiar a cadeira de presidente do Flamengo de 2025 a 2027.

Para a eleição no dia 9 de dezembro, seis mil associados rubro-negros estão aptos a votar, entretanto, espera-se que pouco mais da metade compareça ao pleito.

Como num jogo de xadrez, o movimento das peças no tabuleiro definirão o próximo presidente do Flamengo e Wallim é neste momento a rainha que pode decidir quem vence o jogo.

Resta saber se tal movimento realmente acontecerá e quem Wallim apoiará.