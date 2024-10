Filipe Luís estreou à frente do time profissional do Flamengo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Filipe Luís estreou na noite desta quarta-feira (2) com vitória sobre a equipe do Corinthians em partida válida pelas semifinais da Copa do Brasil.



O gol marcado pelo lateral Alex Sandro dá ao Flamengo a oportunidade de jogar pelo empate na Neo Química Arena, casa do adversário, no jogo de volta, no dia 20 de outubro.



Aliás, muitos torcedores reclamaram dos valores dos ingressos praticados pela diretoria rubro-negra no noite desta quarta-feira (2).



Como trouxemos com exclusividade no Canal Resenha Rubro Negra, no YouTube, o contrato de Filipe Luís vai até o final de dezembro de 2025. E o treinador jamais foi tratado como interino pela gestão atual.



Maurício Gomes de Matos:



"Tive a oportunidade de viajar ao lado do Filipe Luís dias após a conquista do Carioca sub-17 e fiquei impressionado com a empolgação dele para assumir o sub-20. Sempre foi um atleta profissional determinado e demonstrando paixão pelo Flamengo. Tenho certeza de que fará o melhor que puder para ganhar os títulos. Mas é uma pena que um profissional de tanto futuro seja escolhido pelo amadorismo nos processos no clube".



Luís Eduardo Baptista, Bap:



"O Felipe Luís é o 11º primeiro técnico que a atual gestão coloca à frente do futebol do Flamengo. Não acho que devemos avaliar o Felipe Luís, mas sim o que vem acontecendo. Não é possível que todos os anteriores tenham deixado a desejar por única e exclusiva responsabilidade própria. Existe algo mais sério e complexo que acontece no futebol profissional do clube. A maior prova de irresponsabilidade desta gestão com o Felipe Luís e com o clube é fechar um contrato até dezembro de 2025 sem saber se estarão no comando e se vai dar certo ou não. Apenas mais uma prova do amadorismo e da irresponsabilidade de suas decisões".

Rodrigo Dunshee de Abranches:



“Acho que ele tem o DNA do Flamengo, o talento e a competência para comandar o time. Além disso, conhece o elenco e o clube, porque já é funcionário e jogou com vários desses atletas. Me lembra quando meu pai e o Eduardo Motta contrataram o Carpegiani em 1981 e acabaram conquistando a Libertadores e o Mundial.”



Wallin Vasconcelos:



"Sobre a efetivação de Filipe Luís temos alguns pontos. O primeiro é que o processo está errado. O Flamengo já deveria ter há muito tempo uma comissão técnica fixa, auxiliar, que poderia até mesmo ser o Filipe, ou algum outro. Para evitar que toda vez que saia um reinador, o treinador do sub-20 suba para assumir. Então com uma comissão técnica fixa, principalmente um auxiliar e um preparador físico, eu acho que deveria ter. Segundo a própria escolha do treinador. Você não escolhe um treinador assim. Quem tá aqui vou efetivar A, B ou C. Tem que saber se ele tem a experiência adequada, se é o perfil que a gente quer. Eu acho que o Filipe até hoje, é muito recente a vinda dele. Eu até acredito que ele reúne todas as condições de ser um excelente treinador, um treinador de ponta, mas ainda falta muito para ele ser o treinador que o Flamengo precisa. E obviamente se a única opção era essa, a gente não tendo uma comissão fixa, não tem um auxiliar do clube, a opção era essa mesmo para ir até o final do ano. Eu não concordo com a efetivação dele até o final de 2025. Até porque a gente não sabe quem vai ser o presidente no próximo ano. Isso deveria ter uma combinação até o final deste ano e se o novo presidente quiser que ele continue, assinam outro contrato. Por isso sou contrato um contrato até o final de 2025".



Procurados os candidatos Pedro Paulo e Delair Dumbrosck não responderam nosso contato.



Vale lembrar que todos os depoimentos foram dados antes do início do jogo da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira.