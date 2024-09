Gabigol perdeu espaço no Flamengo, mesmo com a grave lesão de Pedro - Marcelo Cortes /CRF

Enquanto Tite estava em Porto Alegre comandando o time C do Flamengo contra o Grêmio, Matheus Bacci treinava a equipe que permaneceu no Rio para enfrentar nesta quinta-feira (26) o Peñarol, em Montevidéu, no Uruguai.



Aliás, o técnico Diego Aguirre levou a campo neste domingo (22) uma equipe recheada de reservas para enfrentar o Cerro pelo Campeonato Uruguaio e aplicou um sonoro 5x0. Apesar da vitória, o Peñarol se manteve na 2ª colocação do certame uruguaio, com 10 pontos, atrás do Danúbio, que tem 12.



Mas é inegável o clima de otimismo por parte dos jogadores carboneros, que podem empatar o jogo em casa contra o Flamengo para se classificar à semifinal da Libertadores da América.



Com chances muito reduzidas no Brasileirão depois da derrota para o Grêmio, o Flamengo aposta todas as suas fichas na classificação para as semifinais da Libertadores.



Para alcançar tal feito, o técnico Tite precisará de dois gols para se classificar diretamente nos 90 minutos, ou vencer por um gol de diferença e levar a decisão para as penalidades.



Pensando na classificação, Tite deixou no Rio de Janeiro o goleiro Rossi, os laterais Varela e Alex Sandro, os zagueiros Fabrício Bruno e Léo Pereira, os meio campistas Léo Ortiz, Erick Pulgar, Nicolas De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, e os atacantes Gabigol, Bruno Henrique e Gonzalo Plata.



Nos treinos de sábado e domingo, Matheus Bacci fez algumas mexidas em relação à equipe que iniciou o jogo contra o Peñarol no jogo de ida na última quinta (19).



Saiu Erick Pulgar, responsável pelo passe errado que levou ao gol do time uruguaio, entrando Léo Ortiz no seu lugar, e em determinado momento do treino, tirou Bruno Henrique e usou Gabigol como centroavante.



E Matheus gostou da movimentação do camisa 99 rubro-negro, que aparenta uma melhora na parte física.



Nesta segunda (23) Tite e Matheus se reunirão antes da apresentação de todo o elenco no Ninho do Urubu para debater sobre como montar a equipe para o jogo decisivo contra o Peñarol.



A tendência é a entrada desde o início de Léo Ortiz, barrando Erick Pulgar, e a permanência de Bruno Henrique no ataque.



Mas pelo que apresentou no final de semana, Gabigol será considerado não só para viajar a Montevidéu como para ser titular da equipe do técnico Tite.