O ano era 2022, o então treinador da seleção brasileira, Tite, disputava as quartas de final da Copa do Mundo do Qatar.



Empate do Flamengo contra o Vasco lembra eliminação da seleção brasileira em 2022 Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Neste domingo (15), sob o comando de Tite, o Flamengo repetiu a seleção de 2022 e viu o resultado escapar no finalzinho da partida. Após o empate em 0 a 0 no tempo normal, a Seleção conseguiu abrir o placar na prorrogação com gol de Neymar. Mas quase no final, em bobeira da defesa canarinho, a Croácia empatou, levando a decisão para as penalidades, de onde saiu vitoriosa, eliminando o Brasil da Copa do Mundo.

Após ter jogado muito melhor que o Vasco durante todo o tempo e não ter convertido a superioridade em gols, o Flamengo vencia a partida com gol de Gerson e seguia pressionando a equipe cruzmaltina.

O técnico Rafael Paiva colocou em campo Philipe Coutinho, que fazia sua estreia depois de 14 anos longe do Vasco.



Vibração de Philippe Coutinho, do Vasco Matheus Lima/Vasco

E aos 42 minutos do segundo tempo, com a vitória praticamente garantida, o Flamengo cedeu contra-ataque após bola perdida no ataque pelo zagueiro Léo Pereira, que assistiu à trama se desenvolver justamente pelo setor em que o defensor rubro-negro deveria estar, resultando no gol de empate. O empate lembrou muito o acontecido na Copa do Qatar e, ao ser questionado sobre isso na coletiva, o técnico rubro-negro chamou de "desumana" a comparação.

"Para mim foi falta em Léo Pereira, fora da área, mas foi falta. Na sequência a gente tem a condição ou de finalizar a jogada num primeiro momento e após interromper essa jogada para recompor", disse o treinador rubro-negro, que prosseguiu:



Léo Pereira avança ao ataque em minutos finais e deixa defesa desguarnecida no empate do Vasco Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

"Cara... com todo respeito que eu tenho por ti, não pode abrir uma ferida, uma coisa passada por uma coisa recente atual. Senão fica meio desumano. Quando eu tive de falar da seleção brasileira, eu falei da seleção brasileira. Eu não vou falar agora. Eu falei agora do contexto do jogo e que sempre os erros eles são coletivos. Para colocar o resultado todo em apenas um erro é o primeiro passo para a ignorância" finalizou Tite. Com o empate sobre o Vasco, as chances do Flamengo se sagrar campeão brasileiro caíram para cerca de 5%.

Dos últimos 18 pontos disputados na competição, o Rubro-Negro conquistou apenas 5. Agora, a equipe precisa virar rápido a chave para focar na Libertadores.

Nesta quinta, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Peñarol do Uruguai na primeira partida das quartas de final da competição.



Alex Sandro em treino do Flamengo Marcelo Cortes/CRF

A lista para as quartas de final terá como novidades os nomes de Alex Sandro, Gonzalo Plata e Charly Alcaraz. Michael, lesionado com previsão de retorno apenas para o final de outubro, não será inscrito na Libertadores.