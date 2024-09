Filipe Luiz e Fernando Siniz cogitados para assumirem o Flamengo - Montagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 04/09/2024 07:35 | Atualizado 04/09/2024 08:22

No dia 09 de novembro de 2023, o Flamengo anunciava a contratação do técnico Tite para dirigir o clube no lugar do recém-demitido Jorge Sampaoli.



Naquele momento, o clube vivia momentos de tensão com brigas internas entre jogadores e até com membros da comissão técnica de Sampaoli - como foi o caso da agressão do preparador físico do técnico argentino a Pedro no jogo em Minas Gerais contra o Atlético mineiro e a troca de sopapos de Gerson e Varela num treino no Ninho do Urubu.





Flamengo de Tite pode se aproximar da liderança do Brasileirão se vencer o Palmeiras Marcelo Cortes / Flamengo

De lá para cá foram 11 meses de um trabalho que, apesar de ter controlado os ânimos do grupo, não surtiu o efeito esperado dentro de campo.



Em 2024, o desempenho da equipe rubro-negra vem deixando a desejar e a cobrança da torcida por uma troca no comando técnico do time é cada vez maior.



Com aproveitamento de 61% somando as três principais competições disputadas pelo clube e ainda vivo em todas, o Flamengo não consegue performar da maneira como a equipe quer e as pedidas por Filipe Luis e até mesmo por Fernando Diniz para substituir o treinador rubro-negro ecoam sobre Marcos Braz e Rodolfo Landim.



Entretanto, a dupla rubro-negra tem a seu favor a queda do X (antigo twitter).

Rodolfo Landim e Marcos Braz Alexandre Vidal/Flamengo

Sem o X as reclamações dos torcedores que ecoavam no Ninho do Urubu e na Gávea perdem força e a pressão é mais facilmente controlada.



Com eleições marcadas para o dia 09 de dezembro, Landim sabe da dificuldade que teria em substituir Tite sem poder oferecer ao novo treinador um contrato maior sendo obrigado a trazer um técnico tampão que ficaria no clube até dezembro o que seria muito arriscado e poderia ter o resultado respingando na campanha de Rodrigo Dunshee, candidato da situação no clube.



O técnico Tite deu folga ao elenco rubro-negro até esta quinta-feira (05) e terá cerca de uma semana para preparar seus jogadores para uma virada na temporada, a começar pelo jogo do dia 12 contra o Bahia pela Copa do Brasil.



Aliás, o Flamengo terá 3 jogos consecutivos por três competições diferentes em casa.



Bahia dia 12, Vasco dia 15 e Peñarol dia 19 serão os jogos que o Flamengo terá no Maracanã pela Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, respectivamente.



Apesar de não poder contar com nenhum dos reforços recém-chegados, alguns nomes como os de Arrascaeta e Nicolas De La Cruz devem retornar para o jogo contra o Bahia.

Arrascaeta ao lado de Nicolás de La Cruz em treino Marcelo Cortes /CRF

Com o elenco mais encorpado, Tite pode recuperar-se e terminar o ano como o único treinador no Brasil a conquistar Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América.



