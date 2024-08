Flamengo corre para se reforçar nesta janela - Montagem canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 23/08/2024 08:30 | Atualizado 23/08/2024 08:56

O Flamengo se classificou às quartas de final da Libertadores da América nesta quinta-feira (22) ao perder por apenas um gol de diferença para o Bolívar, sustentando o saldo de dois gols conquistados no Maracanã no jogo de ida.



Com sete desfalques, a equipe do técnico Tite teve boas oportunidades para marcar contra a equipe boliviana, mas falhou ao concluir as jogadas.

Flamengo passa pelo Bolívar e se classifica às quartas de final da Libertadores Foto: Aizar Raldes/AFP

Rossi foi o grande nome do jogo juntamente com De La Cruz, Gerson, Léo Ortiz e Luiz Araújo.Classificado na Libertadores e na Copa do Brasil e no G4 do Campeonato Brasileiro, Rodolfo Landim sabe que precisará reforçar a equipe para o restante da temporada.Sem Matias Viña até meados de 2025, sem Everton Cebolinha, com previsão de retorno para o primeiro semestre da próxima temporada e com Gabi, Pedro e Arrascaeta fora de combate até o mês que vem, Marcos Braz e Bruno Spindel correm contra o tempo para fechar com ao menos três atletas.Gonzalo Plata, equatoriano de 23 anos, está empolgado com a investida do clube rubro-negro e faz de tudo para conseguir ser negociado pelo Al-Sadd. O clube do Qatar definiu em 12 milhões de dólares o valor necessário para negociar o atleta. O Flamengo segue negociando com os dirigentes do clube e contando com o apoio do jogador para conseguir um empréstimo ou uma forma de pagamento que facilite as negociações.Com Matias Viña fora de combate até meados de 2025, o Flamengo tenta convencer Alex Sandro, ex-jogador da seleção brasileira comandada pelo técnico Tite, a vir para o rubro-negro. O jogador de 33 anos, mantém sua forma no Portimonense em Portugal enquanto aguarda uma proposta para voltar a jogar. A prioridade da família do jogador é permanecer na Europa, mas caso não apareça nenhuma proposta que agrade, o jogador vai ouvir o que o Flamengo tem a dizer.Carlos Alcaraz do Southampton da Inglaterra é o terceiro alvo da diretoria para esta janela. O meia de 21 anos tem proposta da Lázio e o Flamengo que conseguiu se resolver com o clube inglês tenta atravessar a equipe italiana convencendo a jovem revelação argentina a voltar para a América do Sul.O Flamengo se acertou com o Southampton num pagamento na casa de 18 a 20 milhões de euros mais o empréstimo do meia Victor Hugo e agora precisa apenas convencer o atleta a se tornar mais um reforço do rubro-negro.Agindo nas três frentes com boas chances de obter sucesso em todas, o grande desafio é o trabalho de convencimento a clubes e atletas ser realizado em tão pouco tempo, afinal o Flamengo tem apenas mais 11 dias de janela de transferências para resolver estas questões.