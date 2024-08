Maurício Gomes de Mattos - Reprodução Twitter

Maurício Gomes de MattosReprodução Twitter

Publicado 09/08/2024 18:03 | Atualizado 09/08/2024 18:14

O Flamengo divulgou nesta sexta-feira a data para a realização da eleição para presidência do clube.

O pleito será realizado no dia 09 de dezembro deste ano, uma segunda-feira.

Flamengo divulga data de votação para presidência do clube Imagem Internet

A data deu margem para descontentamento de alguns candidatos, por se tratar de um dia, onde os associados que podem votar, encontrarão mais dificuldade de irem a sede do clube na Gávea.

Na eleição passada, por exemplo, a data da votação foi colocada num sábado, facilitando o acesso aos sócios e, portanto, um comparecimento mais numeroso de votantes.

Em nota divulgada em suas redes sociais, Maurício Gomes de Matos, um dos candidatos ao pleito, considerou absurda a mudança repentina e listou vários pontos que o desagradaram com a data da eleição.

Veja a nota de Maurício Gomes de Matos na íntegra abaixo:

É um absurdo marcar a data da eleição do Flamengo para uma segunda-feira (09/12). Essa decisão é completamente descabida e vai contra os interesses do clube e de sua enorme torcida. É um retrocesso em relação às últimas eleições, que começaram a ser realizadas num sábado, atendendo a desejo antigo da grande maioria dos associados.



Essa medida é inaceitável por várias razões:

- Prejudica quem mora fora do Rio de Janeiro, limitando severamente a participação de uma grande parcela de nossos associados.

- Dificulta o acesso de quem trabalha, forçando muitos a escolher entre suas obrigações profissionais e seu direito de voto no clube.

- Ignora a realidade de quem mora longe do local de votação, mesmo dentro do Rio de Janeiro.

- Carrega as marcas de um movimento calculado para restringir a participação e manter o controle nas mãos de um grupo específico, temendo um Flamengo mais democrático e abrangente.

- Demonstra uma visão limitada, como se o Flamengo fosse apenas um clube de bairro, e não o gigante nacional que realmente é.



É evidente que quem tomou e promove essa decisão não compreende a verdadeira dimensão do Flamengo. Num momento em que o cenário do futebol brasileiro está cada vez mais competitivo, precisamos ampliar nossas receitas e nossa base de apoio, não restringi-las.



Isso sem mencionar o absurdo que é já barrarem o voto online, uma opção que facilitaria enormemente a participação dos sócios, independentemente de sua localização ou disponibilidade.



O Flamengo pertence ao Brasil inteiro. Restringir o direito de voto dos sócios dessa maneira vai contra tudo o que nosso clube representa. Exigimos uma revisão imediata desta decisão e a marcação de uma nova data que permita a participação massiva de nossa torcida, respeitando a grandeza e a tradição democrática do Flamengo.

As eleições esquentam os bastidores do Clube de Regatas do Flamengo que neste domingo enfrenta o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro.