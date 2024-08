Gabigol empunha camisa do Palmeiras depois da classificação do Flamengo na Copa do Brasil - Reprodução Internet

Gabigol empunha camisa do Palmeiras depois da classificação do Flamengo na Copa do BrasilReprodução Internet

Publicado 08/08/2024 10:34

Gabigol em foto vazada com a camisa do Corinthians Reprodução Internet

Rodolfo Landim compareceu a velório de Adílio Renan Areias / Agência O Dia

Desde que apareceu com a camisa do Corinthians numa imagem vazada de um churrasco em sua mansão no Rio de Janeiro, Gabigol vem sendo observado de perto pela nação rubro-negra.Tal ato significou a perda da honra de enroupar o manto de número 10 e a desconfiança daqueles que ainda o apoiavam e torciam por uma renovação.De lá para cá, Gabigol passou a observar os jogos do Flamengo do banco de reservas, sem conseguir ameaçar a vaga de titular de Pedro, que segue voando na temporada.O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, tem dito sempre que perguntado que a renovação contratual de Gabigol depende apenas dele aceitar a proposta que Flamengo lhe fez, ou jogar um futebol compatível com o que pede na sua proposta de renovação.Após o jogo contra o Criciúma, Gabigol chegou inclusive a criticar a diretoria ao afirmar que não se trata um ídolo assim."A minha vontade todo mundo sabe. Foram acordadas muitas coisas que não foram cumpridas. Não agiram de uma maneira boa, na minha opinião, com um ídolo."Com a dificuldade de sua renovação e com a aproximação do Palmeiras por Abel Ferreira, que já conversou com o jogador a respeito de dirigi-lo em 2025, Gabigol mantém um acordo verbal com Leila Pereira de se transferir para o clube paulista caso não renove com o Flamengo.Gabigol só não aceitou assinar um pré-contrato com o Palmeiras para que não houvessem mais rusgas e mal entendidos entre ele e a torcida do Flamengo.O objetivo do jogador é sair pela porta da frente, mantendo sua idolatria conquistada ao longo dos anos e dos títulos que ajudou o Flamengo a vencer.Entretanto, algumas atitudes do jogador vem revoltando a torcida.No jogo de ida contra o Palmeiras no Maracanã, Gabigol teve breve conversa e um beijinho no rosto da presidente Leila Pereira.