Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, fala sobre reforços e do caso Gabigol - Reprodução / Internet

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, fala sobre reforços e do caso Gabigol Reprodução / Internet

Publicado 05/08/2024 12:16

Nicolas De La Cruz, Matias Viña e Léo Ortiz, sem sombra de dúvidas, a janela de janeiro foi sensacional para o Flamengo.



Há quem considere a melhor janela dentre todos os clubes sul-americanos.



Então, por que a nação rubro-negra ainda aguarda por reforços?

Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Viña Divulgação / Flamengo



Apesar de ter sido uma janela acima da média para clubes sul-americanos, o Flamengo não conseguiu preencher algumas lacunas já conhecidas pela torcida rubro-negra.



A lateral direita, tão falada e reconhecida como ponto mais fragilizado do time do técnico Tite, mais uma vez passou batido pela diretoria do Flamengo. Apesar de ter sido uma janela acima da média para clubes sul-americanos, o Flamengo não conseguiu preencher algumas lacunas já conhecidas pela torcida rubro-negra.A lateral direita, tão falada e reconhecida como ponto mais fragilizado do time do técnico Tite, mais uma vez passou batido pela diretoria do Flamengo.



E as opções de mercado apareceram.



O River Plate, por exemplo, está finalizando a contratação de Fabrício Bustos, atualmente jogador do Internacional de Porto Alegre, por apenas 2,5 milhões de dólares.

Fabricio Bustos Reprodução



Ainda em 2023, Tite pediu à diretoria rubro-negra a contratação de um ponta-direita e chegou a indicar Tête, ex-Galatasaray atualmente no Panathinaikos.



O jogador de 24 anos foi comprado pelo clube grego por 7,5 milhões de euros. Ainda em 2023, Tite pediu à diretoria rubro-negra a contratação de um ponta-direita e chegou a indicar Tête, ex-Galatasaray atualmente no Panathinaikos.O jogador de 24 anos foi comprado pelo clube grego por 7,5 milhões de euros.

O brasileiro Tete foi transferido do Galatasaray para o Panathinaikos Imagem: NTV Sports



Mas no caso da ponta direita, o crescimento técnico de Gerson e Luiz Araújo contribuíram para que o treinador rubro-negro deixasse para um segundo momento a avaliação por um reforço no setor.



Desde 2019, a nação rubro-negra vem cobrando um reserva para Arrascaeta. E vários nomes já foram especulados e tentados pela diretoria do Flamengo, sempre em vão. Mas no caso da ponta direita, o crescimento técnico de Gerson e Luiz Araújo contribuíram para que o treinador rubro-negro deixasse para um segundo momento a avaliação por um reforço no setor.Desde 2019, a nação rubro-negra vem cobrando um reserva para Arrascaeta. E vários nomes já foram especulados e tentados pela diretoria do Flamengo, sempre em vão.

CAIXA QUER ANULAR LEILÃO DO GASÔMETRO



Nesta janela, a diretoria do Flamengo ainda tenta a contratação de Claudinho, meia do Zenit. Nesta janela, a diretoria do Flamengo ainda tenta a contratação de Claudinho, meia do Zenit.

Claudinho Divulgação / Zenit



Entretanto, a diretoria admite se tratar de uma negociação muito complexa e extremamente difícil de acontecer.



Apesar de ter alcançado os valores que os russos desejam pelo jogador, o Flamengo esbarrou nas formas de pagamento para concretizar a contratação do atleta de 27 anos.



E outro problema apareceu no caminho do rubro-negro.



A dificuldade do Zenit em contratar um meia para substituir o brasileiro pode fazer os russos de São Petesburgo desistirem de vender o brasileiro.



O Zenit tentou recentemente as contratações de Ilic do Torino e Amine Harit do Olympic de Marselha, mas fracassou em ambas as negociações.



Com isso, internamente, os russos já discutem segurar o brasileiro, que tem contrato até junho de 2027. Entretanto, a diretoria admite se tratar de uma negociação muito complexa e extremamente difícil de acontecer.Apesar de ter alcançado os valores que os russos desejam pelo jogador, o Flamengo esbarrou nas formas de pagamento para concretizar a contratação do atleta de 27 anos.E outro problema apareceu no caminho do rubro-negro.A dificuldade do Zenit em contratar um meia para substituir o brasileiro pode fazer os russos de São Petesburgo desistirem de vender o brasileiro.O Zenit tentou recentemente as contratações de Ilic do Torino e Amine Harit do Olympic de Marselha, mas fracassou em ambas as negociações.Com isso, internamente, os russos já discutem segurar o brasileiro, que tem contrato até junho de 2027.

Presidente do Zenit ironiza Marcos Braz Reprodução Internet



Claudinho e Paquetá eram as esperanças do Flamengo para reforçar o clube no setor de meio de campo e, pelo andar da carruagem, o Flamengo pode encerrar a janela de verão sem nenhum reforço. Claudinho e Paquetá eram as esperanças do Flamengo para reforçar o clube no setor de meio de campo e, pelo andar da carruagem, o Flamengo pode encerrar a janela de verão sem nenhum reforço.