Flamengo negocia com Claudinho, Lucas Paquetá e Marcos Antônio - Montagem: Canal do Youtube Central do Fla

Flamengo negocia com Claudinho, Lucas Paquetá e Marcos AntônioMontagem: Canal do Youtube Central do Fla

Publicado 14/07/2024 11:36

Há algumas semanas, Marcos Antônio da Lázio na Itália era tido como a grande contratação do Flamengo para a janela que abriu no último dia 10 deste mês.

Marcos Antônio, volante da Lazio, negocia com o Flamengo Divulgação



Entretanto, com a possibilidade de Claudinho chegar ao rubro-negro e com o sim de Lucas Paquetá devido ao seu problema com casas de apostas na Inglaterra, Marcos Antônio foi deixado como terceira opção pelo clube rubro-negro.



Hoje, o Flamengo tenta fechar as negociações de Claudinho junto ao Zenit e aguarda conversas de Lucas Paquetá com dirigentes do West Ham para voltar às negociações pelo jogador que esteve na fatídica campanha da seleção brasileira nos Estados Unidos durante a Copa América. Entretanto, com a possibilidade de Claudinho chegar ao rubro-negro e com o sim de Lucas Paquetá devido ao seu problema com casas de apostas na Inglaterra, Marcos Antônio foi deixado como terceira opção pelo clube rubro-negro.Hoje, o Flamengo tenta fechar as negociações de Claudinho junto ao Zenit e aguarda conversas de Lucas Paquetá com dirigentes do West Ham para voltar às negociações pelo jogador que esteve na fatídica campanha da seleção brasileira nos Estados Unidos durante a Copa América.

Lucas Paquetá e Claudinho são cobiçados pelo Flamengo Montagem Canal do Youtube Central do Fla

O fato é que não cabem na folha de pagamento rubro-negra três salários acima de 1,5 milhões de reais por três jogadores que disputariam posição entre si no meio de campo do Flamengo.



Marcos Antônio, Lucas Paquetá e Claudinho somariam juntos quase 5 milhões de reais mensais numa folha de pagamento que já conta com Nicolas De La Cruz, Arrascaeta, Allan, Luiz Araújo, Gerson e Erick Pulgar.



Erick Pulgar inclusive acabou de receber aumento e tem hoje um dos maiores salários dentro do clube, chegando a aproximadamente 800 mil reais mensais. O fato é que não cabem na folha de pagamento rubro-negra três salários acima de 1,5 milhões de reais por três jogadores que disputariam posição entre si no meio de campo do Flamengo.Marcos Antônio, Lucas Paquetá e Claudinho somariam juntos quase 5 milhões de reais mensais numa folha de pagamento que já conta com Nicolas De La Cruz, Arrascaeta, Allan, Luiz Araújo, Gerson e Erick Pulgar.Erick Pulgar inclusive acabou de receber aumento e tem hoje um dos maiores salários dentro do clube, chegando a aproximadamente 800 mil reais mensais.

Erick Pulgar Marcelo Cortes / Flamengo



Por isso o departamento de futebol se faz valer da vontade de Marcos Antônio em vir para o Flamengo para segurar a conclusão da negociação junto a Lázio e nem mesmo propostas pela compra do jogador ameaçam o Flamengo numa eventual conclusão pela chegada do atleta formado nas categorias de base do Athlético-PR e que não chegou a atuar como profissional no Brasil.



Claudinho está perto de acordo para defender o Flamengo Divulgação / Zenit

O Flamengo aguarda então neste momento a conclusão das conversas entre Lucas Paquetá e West Ham e a conclusão da negociação com o Zenit por Claudinho para então retomar ou não as conversas com a Lázio por Marcos Antônio que espera pelo Flamengo para definir sua situação. Por isso o departamento de futebol se faz valer da vontade de Marcos Antônio em vir para o Flamengo para segurar a conclusão da negociação junto a Lázio e nem mesmo propostas pela compra do jogador ameaçam o Flamengo numa eventual conclusão pela chegada do atleta formado nas categorias de base do Athlético-PR e que não chegou a atuar como profissional no Brasil.O Flamengo aguarda então neste momento a conclusão das conversas entre Lucas Paquetá e West Ham e a conclusão da negociação com o Zenit por Claudinho para então retomar ou não as conversas com a Lázio por Marcos Antônio que espera pelo Flamengo para definir sua situação.