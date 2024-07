Lucas Paquetá e Claudinho são cobiçados pelo Flamengo - Montagem Canal do Youtube Central do Fla

Não é a primeira vez que o Flamengo sonha com a contratação de Claudinho, hoje atleta do Zenit da Rússia.



Em outras janelas, o clube rubro-negro chegou a negociar com o clube russo, mas os valores oferecidos pelo Fla ficaram muito longe dos valores pretendidos pelo clube russo.

Claudinho mantém conversas com Flamengo Divulgação Zenit



Claudinho segue titular absoluto do Zenit, mas teve uma temporada abaixo das expectativas na Rússia.



Com a proximidade do seu centenário, o Zenit quer grandes contratações para vencer o máximo de títulos possível e marcar uma hegemonia na temporada que completará 100 anos.

Em amistoso realizado nesta segunda-feira, o Zenit perdeu para o Estrela Vermelha pelo placar de 1-2. O gol do Zenit foi marcado justamente por Claudinho, que não fez uma partida brilhante.

Claudinho marca, mas Zenit perde título da Summer Cup Foto Internet



Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, vem mantendo conversas com Claudinho, que acenou positivamente com a possibilidade de se transferir para o rubro-negro carioca.

Marcos Braz encontra dificultades para realizar contratações nesta janela de meio de ano. Imagem Internet



Com isso, Braz enviou uma carta de interesse ao Zenit onde oferece 15 milhões de euros pelo jogador, mais 2 milhões de euros por metas alcançadas por Claudinho durante o período em que atuar pelo Flamengo.



Com isso, Braz enviou uma carta de interesse ao Zenit onde oferece 15 milhões de euros pelo jogador, mais 2 milhões de euros por metas alcançadas por Claudinho durante o período em que atuar pelo Flamengo.

Entretanto, o clube russo espera conseguir ao menos 22 milhões de euros no jogador.

Parte do Staff do jogador está no Rio de Janeiro, trabalhando com o Flamengo, enquanto a outra parte está na Rússia negociando com o Zenit.

Flamengo e Zenit seguem negociando.

Lucas Paquetá



A situação de Lucas Paquetá se mantém estagnada.



Lucas Paquetá foi indiciado por suposto envolvimento em apostas esportivas Oli Scarff / AFP



O West Ham neste momento não aceita negociar o jogador, nem por empréstimo, nem em definitivo.



O West Ham neste momento não aceita negociar o jogador, nem por empréstimo, nem em definitivo.

O Flamengo segue observando a situação do jogador no seu processo junto à Liga Inglesa e pode, em algum momento, voltar a carga pelo jogador.

Caso Gabigol



Certo mesmo é que a saída de Gabigol do Flamengo só deve acontecer mesmo no fim desta temporada.

Gabigol mandou recado para a torcida do Flamengo Redes Sociais



Mesmo o Palmeiras tendo enviado proposta de pré-contrato ao artilheiro rubro-negro, a diretoria do Flamengo não pretende liberá-lo de maneira nenhuma à equipe alviverde.