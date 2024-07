Marcos Antônio vem mantendo a forma física em Poções na Bahia - Foto: Instagram

Marcos Antônio vem mantendo a forma física em Poções na BahiaFoto: Instagram

Publicado 01/07/2024 06:22

Revelado pelo Athlético-Pr e na Europa desde 2018, o meia Marcos Antônio, o Bahia, está próximo de ser anunciado pelo Flamengo como reforço para a sequência da temporada 2024.

Marcos Antônio, volante da Lázio Foto: Icon Sport



Com a janela se abrindo apenas no dia 10 de julho, o Flamengo já está em tratativas finais com a Lázio pelo jogador de 24 anos.



Marcos Antônio será emprestado pela equipe italiana por uma temporada e o Flamengo terá a obrigatoriedade de compra do atleta, caso ele consiga bater metas estabelecidas em contrato.



Aliás, Lázio e Flamengo já estão bem adiantados com relação ao contrato de empréstimo do jogador. Com a janela se abrindo apenas no dia 10 de julho, o Flamengo já está em tratativas finais com a Lázio pelo jogador de 24 anos.Marcos Antônio será emprestado pela equipe italiana por uma temporada e o Flamengo terá a obrigatoriedade de compra do atleta, caso ele consiga bater metas estabelecidas em contrato.Aliás, Lázio e Flamengo já estão bem adiantados com relação ao contrato de empréstimo do jogador.

VEJA MAIS: MARCOS BRAZ E ALEXANDRE MATTOS DO CRUZEIRO TEM REUNIÃO POR GABIGOL



Desde sexta-feira (28) que os departamentos jurídicos de Flamengo e Lázio se debruçam sobre a minuta contratual, sendo esta a última etapa antes do acordo em definitivo entre os clubes.



A expectativa é de que tudo seja acertado ainda esta semana.



Flamengo já tem cronograma definido para Marcos Antônio



Se as negociações seguirem evoluindo para um desfecho positivo para o Flamengo, o clube já tem a previsão de chegada do atleta definida. Desde sexta-feira (28) que os departamentos jurídicos de Flamengo e Lázio se debruçam sobre a minuta contratual, sendo esta a última etapa antes do acordo em definitivo entre os clubes.A expectativa é de que tudo seja acertado ainda esta semana.Se as negociações seguirem evoluindo para um desfecho positivo para o Flamengo, o clube já tem a previsão de chegada do atleta definida.

Marcos Antônio vem mantendo a forma física em Poções na Bahia Foto: Instagram



Marcos Antônio desembarcará no Rio de Janeiro entre os dias 8 e 12 de julho para passar por exames médicos e assinar finalmente o contrato com o rubro-negro carioca.



A partir de então, Marcos Antônio iniciará uma mini pré-temporada, que levará de 5 a 10 dias antes de ficar à disposição do técnico Tite.



O que levará a estreia do jogador entre os jogos contra o Internacional (sem local definido) e o Criciúma.



Caso o Flamengo opte pelo jogo contra o Criciúma, Marcos Antônio estreará longe da torcida carioca, uma vez que a partida está marcada para o dia 20 de julho no Mané Garrincha em Brasília.



O Flamengo ainda tenta a contratação de um ponta-direita e Michael é o eleito para a vaga.



Entretanto, o clube ainda não iniciou as conversas com Al-Hilal, atual equipe do Robozinho, para a contratação do jogador. Marcos Antônio desembarcará no Rio de Janeiro entre os dias 8 e 12 de julho para passar por exames médicos e assinar finalmente o contrato com o rubro-negro carioca.A partir de então, Marcos Antônio iniciará uma mini pré-temporada, que levará de 5 a 10 dias antes de ficar à disposição do técnico Tite.O que levará a estreia do jogador entre os jogos contra o Internacional (sem local definido) e o Criciúma.Caso o Flamengo opte pelo jogo contra o Criciúma, Marcos Antônio estreará longe da torcida carioca, uma vez que a partida está marcada para o dia 20 de julho no Mané Garrincha em Brasília.O Flamengo ainda tenta a contratação de um ponta-direita e Michael é o eleito para a vaga.Entretanto, o clube ainda não iniciou as conversas com Al-Hilal, atual equipe do Robozinho, para a contratação do jogador.