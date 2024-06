Landim segue a procura de soluções para o estádio do Flamengo - Canal do Youtube Resenha rubro Negra

Landim segue a procura de soluções para o estádio do FlamengoCanal do Youtube Resenha rubro Negra

Publicado 23/06/2024 09:23 | Atualizado 23/06/2024 09:24

A torcida do Flamengo sempre sonhou com seu estádio próprio ao longo dos anos.



O sonho da torcida também foi compartilhado por muitos dirigentes do Flamengo. Muitos projetos foram concebidos e muitas tentativas realizadas, mas nunca conseguiram avançar ou tirar do papel (e por vezes da maquete) o tão sonhado projeto.

Maquete de novo estádio do Flamengo apresentada em 1980 Foto: Reprodução



Vários terrenos foram avaliados nos últimos anos



Na gestão de Eduardo Bandeira de Melo, o então presidente chegou a assinar um contrato de opção de compra de um terreno de cerca de 160 mil metros quadrados ao lado da Avenida Brasil, na altura de Manguinhos e Benfica, mas o projeto não foi para frente. Na gestão de Eduardo Bandeira de Melo, o então presidente chegou a assinar um contrato de opção de compra de um terreno de cerca de 160 mil metros quadrados ao lado da Avenida Brasil, na altura de Manguinhos e Benfica, mas o projeto não foi para frente.

Local do terreno em Manguinhos quase comprado pelo Flamengo, em 2017 Foto: OGLOBO



Agora na gestão de Rodolfo Landim, o atual mandatário rubro-negro conseguiu reunir dados suficientes para definir qual seria o melhor terreno e projeto para a construção do estádio.



Tudo começou com uma pesquisa encomendada por Landim para definir o perfil do atual torcedor que frequenta ativamente o Maracanã nos jogos do Flamengo. Agora na gestão de Rodolfo Landim, o atual mandatário rubro-negro conseguiu reunir dados suficientes para definir qual seria o melhor terreno e projeto para a construção do estádio.Tudo começou com uma pesquisa encomendada por Landim para definir o perfil do atual torcedor que frequenta ativamente o Maracanã nos jogos do Flamengo.

VEJA MAIS: ENTENDA OS PRÓXIMOS PASSOS DO FLAMENGO PARA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO



Deste estudo, conseguiram então avaliar o melhor local para se construir o estádio sem perder o público atual que já vai aos jogos.



Com opções de terreno em Deodoro, Parque Olímpico, Terra Encantada, entre outros, o Flamengo chegou à conclusão de que o melhor local seria o terreno do Gasômetro. Deste estudo, conseguiram então avaliar o melhor local para se construir o estádio sem perder o público atual que já vai aos jogos.Com opções de terreno em Deodoro, Parque Olímpico, Terra Encantada, entre outros, o Flamengo chegou à conclusão de que o melhor local seria o terreno do Gasômetro.

Parque Olímpico do Rio de Janeiro Yasuyoshi Chiba/AFP



O terreno foi o mais viável devido à proximidade com o Maracanã. De carro, o torcedor irá percorrer um trajeto de aproximadamente 4 km (10 min, via Avenida Brasil) ou de 6,7 km (13 min, via Rua Francisco Eugênio) e também pela facilidade no transporte nos dias de jogos.



A Caixa Econômica Federal era o grande obstáculo entre a compra do terreno e a construção do estádio. O terreno foi o mais viável devido à proximidade com o Maracanã. De carro, o torcedor irá percorrer um trajeto de aproximadamente 4 km (10 min, via Avenida Brasil) ou de 6,7 km (13 min, via Rua Francisco Eugênio) e também pela facilidade no transporte nos dias de jogos.A Caixa Econômica Federal era o grande obstáculo entre a compra do terreno e a construção do estádio.

Terreno do Gasômetro é local favorito para receber o estádio do Flamengo Reprodução Internet



Entretanto, depois de muitas negociações improdutivas, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, optou por desapropriar o terreno e colocá-lo a leilão para que o Flamengo possa então arrematar de vez o local para iniciar a construção do estádio. Entretanto, depois de muitas negociações improdutivas, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, optou por desapropriar o terreno e colocá-lo a leilão para que o Flamengo possa então arrematar de vez o local para iniciar a construção do estádio.

Projeto de novo estádio do Flamengo na Barra da Tijuca apresentado em 1996 Foto: Reprodução



A desapropriação deve ser publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (24), como informou primeiramente o jornalista Lauro Jardim.



Ainda não é de conhecimento público o edital (com as normas e regras) para a participação no leilão, mas em breve o Flamengo poderá enfim arrematar o tão sonhado terreno do gasômetro.



O próximo passo da diretoria rubro-negra será conseguir a verba para participar do leilão e o assunto SAF deve voltar a ser discutido amplamente na Gávea. A desapropriação deve ser publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (24), como informou primeiramente o jornalista Lauro Jardim.Ainda não é de conhecimento público o edital (com as normas e regras) para a participação no leilão, mas em breve o Flamengo poderá enfim arrematar o tão sonhado terreno do gasômetro.O próximo passo da diretoria rubro-negra será conseguir a verba para participar do leilão e o assunto SAF deve voltar a ser discutido amplamente na Gávea.