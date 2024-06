Flamengo procura lateral direito - Montagem: Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 20/06/2024 07:05

Com Varela servindo à seleção uruguaia na Copa América, Wesley assumiu novamente o posto de lateral direito titular do Flamengo.



Depois de um começo animador em 2023, Wesley caiu de produção, se envolveu em algumas confusões extracampo e acabou relegado ao posto de reserva permanente do lateral uruguaio.

Wesley em treino do Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo



Mas o fato é que nem Wesley, nem Varela passam ao torcedor rubro-negro a segurança que desejam para a posição e a torcida sonha em ter novamente um lateral tão competente quanto Rafinha em sua passagem pelo clube entre os anos de 2019 e 2020.

Tite busca um equilíbrio na montagem do elenco e sabe que seu lado esquerdo, com Ayrton Lucas e Matias Viña é muito mais forte do que seu lado direito.



Entretanto, o treinador rubro-negro definiu como prioridades um volante box-to-box e um ponta direita.



Procura por lateral frustra diretoria do Flamengo



A diretoria de futebol do Flamengo segue no mercado procurando por opções na lateral direita e sabe que a exigência da torcida é por um lateral que resolva definitivamente o problema no setor.



Por isso, a diretoria entende que o nome deve ser bem estudado e que a contratação, se acontecer, tem que ser para acabar com o problema definitivamente, sanando a vontade criteriosa do seu torcedor.



Tite busca um equilíbrio na montagem do elenco e sabe que seu lado esquerdo, com Ayrton Lucas e Matias Viña é muito mais forte do que seu lado direito.

Entretanto, o treinador rubro-negro definiu como prioridades um volante box-to-box e um ponta direita.

A diretoria de futebol do Flamengo segue no mercado procurando por opções na lateral direita e sabe que a exigência da torcida é por um lateral que resolva definitivamente o problema no setor.

Por isso, a diretoria entende que o nome deve ser bem estudado e que a contratação, se acontecer, tem que ser para acabar com o problema definitivamente, sanando a vontade criteriosa do seu torcedor.

Khleven ex-Atlético-PR, que hoje está no CSKA da Rússia, foi sondado recentemente, mas o grande desempenho do lateral direito de 23 anos em sua primeira temporada pelo time russo o fez valorizar e hoje os valores estão fora daquilo que o Flamengo entende para se reforçar na próxima janela.

Khellven em ação durante jogo da seleção brasileira no Torneio Pré-Olímpico Joilson Marconne/CBF



Gonzalo Montiel é outro nome que sempre interessou à diretoria do Flamengo e a torcida rubro-negra aprova.



Retornando de empréstimo do Nottingham Forest, o Sevilla não tem definida ainda qual será a situação do atleta. Com a aposentadoria de Jesus Navas, o lateral argentino pode ganhar nova chance na equipe espanhola.



Gonzalo Montiel é outro nome que sempre interessou à diretoria do Flamengo e a torcida rubro-negra aprova.

Retornando de empréstimo do Nottingham Forest, o Sevilla não tem definida ainda qual será a situação do atleta. Com a aposentadoria de Jesus Navas, o lateral argentino pode ganhar nova chance na equipe espanhola.

Recentemente, Montiel disse querer permanecer na Europa, seja no Sevilla ou em outro clube, e que no momento que decidir retornar à América do Sul, o River Plate será sua prioridade.

Gonzalo Montiel é o nome favorito para reforçar a lateral direita do Flamengo em 2024 Foto Reprodução



Outro lateral aprovado pela torcida é Danilo, da Juventus.



Mas, como informamos anteriormente nesta coluna, o lateral direito da seleção brasileira ainda quer permanecer na equipe italiana por pelo menos mais uma temporada para só depois decidir se encerra a carreira ou se volta ao Brasil.



Outro lateral aprovado pela torcida é Danilo, da Juventus.

Mas, como informamos anteriormente nesta coluna, o lateral direito da seleção brasileira ainda quer permanecer na equipe italiana por pelo menos mais uma temporada para só depois decidir se encerra a carreira ou se volta ao Brasil.

"Nesse momento, como você falou, eu tenho contato com a Juventus garantido até 2025, podendo ter mais um ano de extensão. E muito mais de eu falar que eu estou muito feliz na Juventus, que eu me sinto realizado, tem a ver com aquilo que é o meu papel lá também. Porque, acho que vocês sabem bem, aquilo que é o capitão no futebol europeu e principalmente na Itália, que é tão bairrista. É um papel muito mais do que… É quase um trabalho, sabe? São muitas funções, muitas coisas que você desenvolve e trabalha no dia a dia, que não é fácil você deixar para trás de uma hora pra outra, né?" disse o lateral da Juventus e da seleção brasileira.

Danilo é o capitão da seleção brasileira Rafael Ribeiro/CBF



O Flamengo segue de olho no mercado, mas a contratação de um lateral direito parece ser o maior desafio desta diretoria.