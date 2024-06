No início deste ano, Gabigol foi alvo do presidente Augusto Melo para reforçar o Corinthians - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 18/06/2024 09:56 | Atualizado 18/06/2024 10:01

Recentemente, em entrevista ao programa Domingol do jornalista e apresentador Benjamin Back na CNN, Marcos Braz falou sobre Gabigol no Flamengo:



"Neste momento, nós não estamos estudando uma possível variação de que ele (Gabigol) possa permanecer aqui."

Gabigol é recebido por Tite no retorno ao Flamengo Marcelo Cortes / CRF

Internamente, Braz é quem mais luta pela permanência do atleta. O vice-presidente de futebol do clube tem até se desgastado com alguns membros do conselho de futebol e apoiadores de Rodolfo Landim por conta das seguidas defesas que faz do jogador a fim de convencer o conselho a renovar seu contrato.Entretanto, Landim segue firme na decisão de não se discutir a renovação até que chegue bem próximo do término do contrato em dezembro deste ano.