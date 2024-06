Marcos Braz segue atento ao mercado para reforçar o Flamengo - Reprodução Internet

Marcos Braz segue atento ao mercado para reforçar o FlamengoReprodução Internet

Publicado 09/06/2024 12:18

A torcida rubro-negra vive a espera da chegada de reforços que possam cobrir as lacunas do time do Flamengo.



Vários nomes estão sendo relacionados ao clube nas últimas semanas e a tendência é a lista ir aumentando com a proximidade da abertura da janela de transferências, que se dará no dia 10 de julho.

Entretanto, o departamento de futebol do Flamengo tem se preocupado também com as sondagens que seus jogadores vêm recebendo para deixar o clube.

Recentemente, tivemos a situação envolvendo o zagueiro Fabrício Bruno e o West Ham, clube da Premier League da Inglaterra. Com tudo praticamente acertado entre os clubes, por motivos pessoais, Fabrício Bruno decidiu permanecer no Flamengo no último momento, deixando Tite e a torcida mais aliviados.

Léo Pereira (E) ao lado de Fabrício Bruno: dupla forma a zaga considerada titular da equipe rubro-negra nesse primeiro semestre Gilvan de Souza /CRF

O nome de Bruno Henrique também foi ventilado no futebol turco, mas desta vez, não chegou nada concreto ao Flamengo e o camisa 27 segue sob o comando de Tite.

Três jogadores da base podem sair



Lorran vem tendo seu nome ventilado para reforçar o Real Madrid, que já enviou olheiros para determinar se o atleta rubro-negro tem mesmo credenciais para atuar na equipe madridista.

O meia completará 18 anos no próximo mês e o staff do jogador aguarda propostas que possam tirá-lo do Flamengo.

Lorran foi o grande destaque da vitória do Flamengo sobre o Corinthians Gilvan de Souza / Flamengo



Sem oportunidades com o técnico Tite, Matheus Gonçalves é outro que pode deixar o Flamengo para seguir novo empréstimo. Com poucos minutos em campo, este ano foram apenas 243 minutos jogados e 2 gols, Matheus inclusive tem solicitado a Tite autorização para jogar com o sub-20 para manter seu ritmo de jogo.

Matheus Gonçalves Marcelo Cortes / Flamengo



Wesley tem proposta do Famalicão de Portugal, que gostaria de contar com o lateral direito, por empréstimo de 1 temporada, com opção de compra, mas a diretoria rubro-negra faz jogo duro e segura o jogador no elenco, só aceitando liberá-lo por empréstimo, mas com obrigação de compra.

Wesley em treino do Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Depois de Fabrício Bruno, Flamengo recebe nova proposta de clube da Premier League



E a Inglaterra segue de olho nas joias rubro-negras. Mais recentemente, Agustin Rossi foi a bola da vez.

Agustin Rossi Marcelo Cortes /CRF



O Nottingham Forrest fez uma proposta de € 7 milhões pelo arqueiro rubro-negro.



O Nottingham Forrest fez uma proposta de € 7 milhões pelo arqueiro rubro-negro.

"Eu soube do interesse de um clube da Premier que o Flamengo descartou. Estou na melhor forma e no futuro terei outra chance." declarou Rossi à Rádio La Red.

O Flamengo não pretende se desfazer do seu goleiro, que tem contrato com o clube até dezembro de 2027.



Entretanto, Rossi deixou claro sua vontade de sair para a Europa e pediu ao Flamengo que avalie com carinho futuras propostas.



"Hoje, o Flamengo não tem a intenção de negociar Rossi. O goleiro fica até pelo menos o fim desta gestão, no final deste ano. Depois tem que ser analisado com a próxima administração." Nos disse uma fonte dentro do clube.



O Flamengo segue se preparando para enfrentar o Grêmio nesta quinta-feira no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro.