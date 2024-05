Rafael Leão está de saída do Milan - Foto: ANSA / Ansa - Brasil

Rafael Leão está de saída do MilanFoto: ANSA / Ansa - Brasil

Publicado 26/05/2024 10:20

O jovem atacante português Rafael Leão, de 24 anos, fez postagem em suas redes sociais se despedindo do Milan, sua equipe desde 2019. O Chelsea, clube da Premier League, tem o desejo de contratar o jogador, mas esbarra num concorrente poderoso, o Al-Hilal de Jorge Jesus.



Mohammad bin Salman, príncipe saudita e dono do Al-Hilal, é um dos homens mais ricos do planeta, com sua fortuna estimada em 124 bilhões de reais e quer transformar o campeão saudita numa das equipes mais poderosas do mundo.



Mohammed bin Salman, o primeiro-ministro da Arábia Saudita e dono do Al-Hilal Foto: Getty Images

A equipe saudita, que já conta com Neymar, Renan Lodi e Malcom, agora quer contratar Rafael Leão pela bagatela de meio bilhão de reais. Tal valor impediria o Chelsea de competir pelo ponta esquerda português.

Entretanto, o limite de jogadores estrangeiros na Arábia Saudita é de 8 atletas por jogo, o que impediria o Al-Hilal de aproveitar todos os seus estrangeiros. Hoje a equipe saudita conta com 9 estrangeiros num elenco avaliado em 245 milhões de euros.



Michael atuando pelo Flamengo Foto: GettyImages



Michael foi comprado pelo Flamengo em 2020 por 7,5 milhões de euros por 80% de seus direitos junto ao Goiás. No Flamengo, Michael realizou 103 jogos, marcou 22 gols e deu 12 assistências. Apesar de ter uma primeira temporada difícil no clube rubro-negro, sua segunda temporada foi ótima e nas mãos do técnico Renato Gaúcho alcançou seu auge, deixando saudades no torcedor do Flamengo.



Em 2022, o Flamengo vendeu o até então ponta esquerda à equipe saudita por 8,4 milhões de dólares. Pelas cotações da época, o Flamengo teve um lucro de 11 milhões de reais com o jogador.



Em outubro do ano passado, o Flamengo fez uma consulta ao clube saudita por Michael e o Al-Hilal sinalizou que negociaria o jogador que tem contrato com o clube até junho de 2025 por cerca de 10 milhões de dólares. Como Michael está mais próximo do fim do seu contrato neste momento, o Flamengo acredita que poderá pagar valor inferior ao pedido pelos árabes em outubro passado.



Michael atuando pelo Al-Hilal Foto: Divulgação/Alhilal Saudi Club



Comparativo do desempenho de Michael, Gerson e Luiz Araújo pelo Flamengo Canal do youtube Resenha Rubro Negra



A diretoria do Flamengo marcou para a próxima semana uma reunião com o staff de Michael para entender melhor a situação do ex-ponta rubro-negro e analisar as possibilidades de fazer uma proposta pelo jogador.



Cruzeiro, Corinthians e Grêmio também tem interesse no atleta. Ao sair do Brasil, Michael confidenciou ter um acordo com Marcos Braz de dar preferência ao Flamengo no momento em que fosse retornar ao Brasil.

