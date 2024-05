No início deste ano, Gabigol foi alvo do presidente Augusto Melo para reforçar o Corinthians - Marcelo Cortes / CRF

No início deste ano, Gabigol foi alvo do presidente Augusto Melo para reforçar o CorinthiansMarcelo Cortes / CRF

Publicado 18/05/2024 12:36 | Atualizado 18/05/2024 12:39

A polêmica envolvendo Gabigol, Flamengo e Corinthians, repercutiu durante todo a última quinta-feira (16) mais ainda haviam mais desdobramentos para acontecer nesta sexta (17), quando o elenco se reapresentou no Ninho do Urubu.



Rodolfo Landim, Marcos Braz e a cúpula do conselho de futebol do clube se reuniram para saber quais punições aplicar ao ex-camisa número 10 do Mengão. Entre multa de 10% e a retirada da camisa de número 10 do atleta, a diretoria optou ainda por comunicar ao jogador que não irá realizar a renovação contratual com o mesmo, mas que conta com o jogador até o término do contrato em dezembro deste ano.



A reunião foi em clima tenso e contou com a participação do presidente Rodolfo Landim. Como a reunião entre os dirigentes se estendeu, foi necessário tirar o jogador do treino para comunicá-lo das decisões da diretoria rubro-negra. Com isso, o jogador não pode terminar o treinamento do técnico Tite junto aos demais jogadores.

Veja mais informações: BASTIDORES DO FLAMENGO: GABIGOL DEIXA TREINO ANTES DO FIM | REAÇÃO DE TITE E DOS JOGADORES | 2 CLUBES INTERESSADOS EM GABIGOL E+



Aliás, o treinador rubro-negro preferiu não se envolver na polêmica de Gabigol e trocou com o atleta apenas algumas palavras antes do treino começar. Tite entende que como foi uma situação extra-campo, não caberia a ele resolver e sim a direção do clube e não tomou posicionamento sobre o assunto com o jogador.



Já o grupo de jogadores também não pediu explicações e seguiram as atividades sem demonstrar nenhuma preocupação com o acontecido.



Gabigol já vem sendo tratado com certa distância pelas principais lideranças do Flamengo desde que retornou da suspensão aplicada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. O grupo treinou normalmente e o que se via era um Gabigol solitário, cabisbaixo e praticamente isolado no pouco tempo que esteve em contato com o elenco rubro-negro. Aliás, o treinador rubro-negro preferiu não se envolver na polêmica de Gabigol e trocou com o atleta apenas algumas palavras antes do treino começar. Tite entende que como foi uma situação extra-campo, não caberia a ele resolver e sim a direção do clube e não tomou posicionamento sobre o assunto com o jogador.Já o grupo de jogadores também não pediu explicações e seguiram as atividades sem demonstrar nenhuma preocupação com o acontecido.Gabigol já vem sendo tratado com certa distância pelas principais lideranças do Flamengo desde que retornou da suspensão aplicada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. O grupo treinou normalmente e o que se via era um Gabigol solitário, cabisbaixo e praticamente isolado no pouco tempo que esteve em contato com o elenco rubro-negro.