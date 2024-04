Flamengo prepara maquete do estádio para apresentar a Caixa - Canal do Youtube Resenha Rubro Negra

Publicado 16/04/2024 06:08

Na última semana o Flamengo se reuniu com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para conversar a respeito de transferir o potencial construtivo da Gávea para o Gasômetro, para a construção do seu estádio. O deputado federal Pedro Paulo, o vice-presidente geral do Flamengo Rodrigo Dunshee e o atual presidente do clube Rodolfo Landim ouviram de Eduardo Paes a promessa de que se o Flamengo adquirir o terreno, terá a liberação da Prefeitura para conseguir as licenças necessárias para a construção de seu estádio.

Prefeito Eduardo Paes afirma que Rio vive novo momento na Segurança Pública com participação da PF Pedro Ivo/ Agência O Dia



Entretanto, esta reunião resolveu apenas um dos muitos problemas que o Flamengo ainda terá que vencer.



Landim segue a procura de soluções para o estádio do Flamengo Canal do Youtube Resenha rubro Negra



Além da materialização do projeto, o Flamengo ainda esbarra em outro grande problema, os valores.



O Flamengo acredita que o terreno do Gasômetro tenha sofrido uma considerável desvalorização e, portanto, estaria disposto a pagar pelo imóvel até 250 milhões de reais, enquanto a Caixa Econômica Federal espera receber algo em torno de 400 milhões de reais. Estes 150 milhões, são o empecilho principal que o Flamengo tem que vencer para conseguir enfim a compra do terreno.



Landim espera que com a demonstração materializada do projeto, possa convencer a direção da Caixa, que não só o estádio será benéfico ao Flamengo, como também a região e com isso consiga redução considerável nos valores para compra do terreno.



O presidente do Flamengo tem como meta principal, entregar a compra do terreno do Gasômetro ainda na sua gestão para que, no futuro, o seu sucessor consiga traçar meios financeiros para levantar o estádio do Mengão.



