Rodolfo Landim e Marcos Braz - Alexandre Vidal/Flamengo

Rodolfo Landim e Marcos BrazAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 08/04/2024 11:22 | Atualizado 08/04/2024 11:23

Neste domingo (07) o Flamengo se sagrou Campeão Carioca pela trigésima oitava vez na sua história. Além do título, o Flamengo acumulou ainda o recorde de clube que mais venceu o certame de forma invicta com sete conquistas e superou a melhor defesa da história com apenas um gol sofrido em quinze jogos. O Fluminense era o detentor desta marca desde 1911, quando a defesa tricolor sofreu apenas um gol, mas em seis jogos.



Depois de uma temporada tenebrosa como foi a de 2023, onde o time passou por sete oportunidades de título sem conquistar nenhum, o mandatário máximo era só alegria no gramado do Maracanã após o jogo:



"Vencemos com enorme justiça, o time vem jogado com muita consistência, muito feliz pelo que vem pela frente, porque eu tenho certeza que vai ser muito bacana." disse Landim em entrevista a FLATV.

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, falou sobre a situação de Gabigol Lucas Felbinger/O Dia



Entretanto, ao ser chamado no gramado para entregar a taça de campeão carioca aos jogadores do Flamengo, Landim recebeu uma sonora vai e xingamentos direcionados a ele foram ecoados no Maracanã.



Contrastes entre os mandatários do Flamengo



Enquanto Rodolfo Landim se retirava de cena após os xingamentos da torcida rubro-negra, Marcos Braz seguia feliz e sorridente no gramado. Requisitado para entrevistas, o vice-presidente de futebol do Flamengo foi poupado pela torcida e não ouviu nenhum tipo de cobrança no Maracanã. Braz, além de muito festejado, ainda falou sobre uma eventual contratação de Neymar pelo Flamengo:



"Neymar sempre será bem-vindo no Flamengo por razões óbvias. Agora, na minha cabeça, é uma contratação hoje impossível. Tem vários pontos de questionamentos numa contratação como essa, até pelo atual contrato dele, até 2027."

Marcos Braz em entrevista após o 38º título carioca do Flamengo Lucas Felbinger/O Dia



Reunião polêmica no Conselho Deliberativo nesta segunda-feira



Nesta segunda-feira (08), o conselho deliberativo do Flamengo votará o novo contrato de transmissão dos jogos do Flamengo com a Globo de 2025 a 2029. Desde sábado (06) vem circulando em grupos de WhatsApp uma série de indagações de conselheiros sobre o formato deste novo contrato. Chamado de pior contrato de venda de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro desde que os contratos passaram a ser negociados pelos clubes de forma individual.



Walter Monteiro, advogado e conselheiro do Flamengo desde 2013, falou com exclusividade a nossa coluna sobre o formato do novo contrato:



"Nos primeiros cálculos feitos, indicam que o Flamengo deve ganhar pelo menos 100 milhões de reais a menos do que vem ganhando atualmente. E o que é pior, não é só ganhar menos, a questão central é que a distância do que o Flamengo ganha e seus principais competidores ganham, ou seja, os clubes de São Paulo, tende a encurtar muito mais." disse o conselheiro rubro-negro, que completou:



"Basta dizer que, se este contrato estivesse vigente no ano de 2023, provavelmente o Palmeiras teria recebido 30 milhões a mais que o Flamengo." Nesta segunda-feira (08), o conselho deliberativo do Flamengo votará o novo contrato de transmissão dos jogos do Flamengo com a Globo de 2025 a 2029. Desde sábado (06) vem circulando em grupos de WhatsApp uma série de indagações de conselheiros sobre o formato deste novo contrato. Chamado de pior contrato de venda de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro desde que os contratos passaram a ser negociados pelos clubes de forma individual.Walter Monteiro, advogado e conselheiro do Flamengo desde 2013, falou com exclusividade a nossa coluna sobre o formato do novo contrato:"Nos primeiros cálculos feitos, indicam que o Flamengo deve ganhar pelo menos 100 milhões de reais a menos do que vem ganhando atualmente. E o que é pior, não é só ganhar menos, a questão central é que a distância do que o Flamengo ganha e seus principais competidores ganham, ou seja, os clubes de São Paulo, tende a encurtar muito mais." disse o conselheiro rubro-negro, que completou:

Walter Monteiro conselheiro do Flamengo desde 2013 Reprodução Internet



Rodolfo Landim sabe que terá que responder a muitos questionamentos antes de ter o contrato aprovado no pleito desta segunda, que tem previsão de início por volta das 19 horas e com casa cheia.



Porém, apesar de todos os questionamentos que serão levantados na reunião desta segunda, que deve contar com casa cheia, apoiadores de Rodolfo Landim acreditam que o contrato deve ser aprovado. Rodolfo Landim sabe que terá que responder a muitos questionamentos antes de ter o contrato aprovado no pleito desta segunda, que tem previsão de início por volta das 19 horas e com casa cheia.Porém, apesar de todos os questionamentos que serão levantados na reunião desta segunda, que deve contar com casa cheia, apoiadores de Rodolfo Landim acreditam que o contrato deve ser aprovado.