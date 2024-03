Rodolfo Landim assinando contrato - Foto: Paula Reis / Flamengo

Rodolfo Landim assinando contratoFoto: Paula Reis / Flamengo

Publicado 22/03/2024 05:49

A vida esportiva de Gabigol será decidida na próxima segunda-feira, dia 25, quando retomará o julgamento por fralde no exame de doping. O jogador pode levar um gancho de 2 a 4 anos de suspensão.



Mas mesmo com a possibilidade de ficar fora do futebol por um longo período, Gabigol vem sendo sondado e especulado em vários clubes dentro e fora do Brasil.

Gabigol em treinamento pelo Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo



Interesse de clubes brasileiros



Recentemente o Corinthians através de seu presidente Augusto Melo afirmou que conversou com representantes do atleta que o ofereceu ao clube paulista. Já Souza, ex-jogador de São Paulo e Fluminense e hoje comentarista na TV Bandeirantes, afirmou que Gabriel está indo para o Palmeiras:



“Ele contou para uma pessoa muito próxima dele que está indo para o Palmeiras. O amigo dele é muito próximo de mim também. Estava muito próximo de acertar. Ele me contou ontem, se é verdade… Eu acredito no meu amigo, que está sempre com ele” disse o agora comentarista esportivo. Recentemente o Corinthians através de seu presidente Augusto Melo afirmou que conversou com representantes do atleta que o ofereceu ao clube paulista. Já Souza, ex-jogador de São Paulo e Fluminense e hoje comentarista na TV Bandeirantes, afirmou que Gabriel está indo para o Palmeiras:disse o agora comentarista esportivo.

Ex-jogador Souza fala de interesse de Gabigol em ir para o Palmeiras Reprodução site BAND



Gabigol já pensa em uma despedida do Flamengo, mas segundo esta coluna apurou, caso não permaneça no Ninho do Urubu, o desejo maior do jogador é numa transferência para o futebol árabe. Ainda assim, o atacante poderá sentar para conversar com clubes brasileiros que estejam interessados em seus serviços a partir de 2025.



Enquanto isso, o Flamengo prepara uma nova investida para a renovação com o jogador, em moldes diferentes do que vinham sendo acertados entre sua equipe e Marcos Braz.



A proposta do Flamengo



Sob o comando de Rodolfo Landim e auxílio do vice-presidente de finanças do clube Rodrigo Tostes, o Flamengo espera conseguir a renovação com o jogador oferecendo um contrato de 3 temporadas e com um ligeiro aumento nos valores recebidos. O salário permaneceria o mesmo. Porém, haveria um aumento significativo em metas como: títulos conquistados, número de minutos em campo, número de jogos, gols marcados, entre outras premiações que estão sendo definidas. Esse mesmo modelo foi utilizado na renovação de Bruno Henrique. Gabigol já pensa em uma despedida do Flamengo, mas segundo esta coluna apurou, caso não permaneça no Ninho do Urubu, o desejo maior do jogador é numa transferência para o futebol árabe. Ainda assim, o atacante poderá sentar para conversar com clubes brasileiros que estejam interessados em seus serviços a partir de 2025.Enquanto isso, o Flamengo prepara uma nova investida para a renovação com o jogador, em moldes diferentes do que vinham sendo acertados entre sua equipe e Marcos Braz.Sob o comando de Rodolfo Landim e auxílio do vice-presidente de finanças do clube Rodrigo Tostes, o Flamengo espera conseguir a renovação com o jogador oferecendo um contrato de 3 temporadas e com um ligeiro aumento nos valores recebidos. O salário permaneceria o mesmo. Porém, haveria um aumento significativo em metas como: títulos conquistados, número de minutos em campo, número de jogos, gols marcados, entre outras premiações que estão sendo definidas. Esse mesmo modelo foi utilizado na renovação de Bruno Henrique.

Rodolfo Landim assinando contrato Foto: Paula Reis / Flamengo



O Flamengo aguarda apenas o término do julgamento para apresentar a proposta de renovação ao jogador, que em conversas informais com o vice-presidente de futebol Marcos Braz, garantiu que não assinará um pré-contrato com ninguém, mas que não aceitaria um contrato que não fosse nos moldes que já haviam conversado antes.



Formato de contrato que Gabigol pretende fechar



A negociação entre Gabriel e Marcos Braz tinha contornos bem diferentes. Com o vice-presidente de futebol, supostamente, o acordo seria por um contrato de 5 anos com um aumento salarial que elevaria os valores fixos a quase R$ 2,5 milhões mensais, o que transformaria Gabigol no jogador mais bem pago da América do Sul.



Resta saber se essa nova proposta agradará Gabriel para que ele possa permanecer no clube por mais 3 temporadas ou se o destino do predestinado será seguir sua carreira vestindo as cores de um novo clube a partir de 2025. O Flamengo aguarda apenas o término do julgamento para apresentar a proposta de renovação ao jogador, que em conversas informais com o vice-presidente de futebol Marcos Braz, garantiu que não assinará um pré-contrato com ninguém, mas que não aceitaria um contrato que não fosse nos moldes que já haviam conversado antes.A negociação entre Gabriel e Marcos Braz tinha contornos bem diferentes. Com o vice-presidente de futebol, supostamente, o acordo seria por um contrato de 5 anos com um aumento salarial que elevaria os valores fixos a quase R$ 2,5 milhões mensais, o que transformaria Gabigol no jogador mais bem pago da América do Sul.Resta saber se essa nova proposta agradará Gabriel para que ele possa permanecer no clube por mais 3 temporadas ou se o destino do predestinado será seguir sua carreira vestindo as cores de um novo clube a partir de 2025.