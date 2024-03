Landim segue a procura de soluções para o estádio do Flamengo - Canal do Youtube Resenha rubro Negra

Publicado 20/03/2024 05:55

Ressabiado pelo tratamento que vem recebendo da Caixa Econômica Federal, Rodolfo Landim tem procurado dar andamento no projeto da compra do terreno que servirá para construção de estádio para o Flamengo. Landim sente que a Caixa não trata o projeto do Flamengo com o total crédito que merece e sente um descaso por parte do gestor do fundo que administra o terreno do Gasômetro.

Projeto de estádio no gasômetro Divulgação



Ainda assim, o terreno do Gasômetro segue sendo a prioridade de Landim para a construção do estádio da nação rubro-negra, mas não é a única opção.



Empresários do setor imobiliário tem procurado Landim para oferecer terrenos em regiões até mesmo mais viáveis do ponto de vista logístico para a torcida rubro-negra.



Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim encerrou negociação por Gerson Gilvan de Souza/C.R. Flamengo



Segundo apuramos, um dos terrenos fica na Barra da Tijuca e pessoas envolvidas no projeto do estádio do clube já reportaram ao presidente rubro-negro que se trataria de uma opção muito mais viável do que o terreno do Gasômetro.



Landim segue o trabalho e espera que até o fim do seu mandato possa concretizar pelo menos a compra do terreno que poderá um dia se transformar no estádio do Flamengo.