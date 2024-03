Gabigol - Divulgação / Flamengo

276 jogos, 155 gols, uma média de 0,56 gols por jogo, 43 assistências, 11 títulos e 1 vice campeonato mundial de clubes. Estes são os números alcançados por Gabriel Barbosa, o Gabigol, desde sua chegada ao Flamengo.

Entretanto, com seu contrato chegando ao fim em dezembro deste ano e sem um posicionamento do clube com relação a uma extensão, Gabi já começa a pensar em seu futuro longe do Mengão.



E o Corinthians segue acompanhando de perto todo o desenrolar da situação, aguardando pacientemente por um desfecho favorável a ida do artilheiro ao clube paulista. O Corinthians pensa ainda em oferecer ao jogador um pré-contrato a partir do meio deste ano.

Porém, em conversas informais com o vice-presidente de futebol do Flamengo, Gabriel garantiu que não assinará um pré-contrato e que aguardará o Flamengo até o término de seu compromisso contratual no fim do ano.



Ainda assim, Gabi também deixou bem claro que não está disposto a mudar o formato de sua renovação que vinha sendo conduzida por seu staff e Marcos Braz.



E é justamente aí que há a maior discordância entre jogador e Flamengo.



Rodolfo Landim ainda não entrou na negociação para a renovação do atleta e aguarda por duas situações para definir o que fazer.



A primeira situação é com relação ao julgamento por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem (CBA), que cita "fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle de dopagem por um atleta, ou por outra pessoa", que está marcado para o dia 18 de março. Caso seja considerado culpado, Gabi pode pegar uma suspensão de até 4 anos.



Hoje Gabigol tem 293 minutos jogados e 2 gols pelo campeonato carioca. Pedro, seu principal concorrente a vaga de titular da equipe, possui 552 minutos, 9 gols e 1 assistência.



Internamente a comparação de desempenho do camisa 10 com Pedro é inevitável e Rodolfo Landim sofre enorme pressão para não renovar com o jogador.



Se nada mudar, a esperança do mandatário rubro-negro é que apareça uma equipe do exterior interessada em tirar Gabriel do Brasil, assim não precisaria vê-lo atuando num concorrente direto.



Gabriel vem se recuperando de uma lesão muscular e treinou com o grupo nesta terça-feira (12). Com isso o jogador deve ficar à disposição do técnico Tite para o segundo jogo da semifinal do campeonato carioca contra o Fluminense neste sábado as 21 horas no Maracanã.

