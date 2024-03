Pedro marcou o segundo gol do Flamengo contra o Fluminense pela semifinal do Carioca - Adriano Fontes/Flamengo

Pedro marcou o segundo gol do Flamengo contra o Fluminense pela semifinal do CariocaAdriano Fontes/Flamengo

Publicado 11/03/2024 06:39 | Atualizado 11/03/2024 10:16

Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego Alves, Gerson e Diego Ribas, são apenas alguns nomes do Flamengo que reescreveram a história do clube de 2019 para cá. Aos poucos e de forma bem devagar, cada um destes nomes foram deixando, sobe olhares desconfiados, o time do Flamengo.

Gabigol a beira do gramado antes de Flamengo x Fluminense começar. Jogador se recupera de lesão Reprodução Internet



Os Diegos se aposentaram, Everton Ribeiro escolheu o Bahia, Gerson em tratamento por conta de uma hidronefrose está fora da equipe até o meio do ano, Gabigol e Bruno Henrique, foram parar no banco de reservas. Este cenário em qualquer outro clube seria catastrófico, uma queda de desempenho seria inevitável, mas não para o Flamengo.



A saída destes jogadores deu ao técnico Tite a possibilidade de montar um Flamengo ainda mais forte. Com as chegadas de Matias Viña, Nicolas De La Cruz, Luiz Araújo e com as recuperações do bom futebol de Everton Cebolinha e Pedro, Tite vem construindo um Flamengo que além de vencer seus jogos, pressiona os adversários, impossibilitando que as jogadas ofensivas aconteçam.



Arrascaeta deu assistência para Pedro marcar o segundo gol do Flamengo contra o Fluminense Marcelo Cortes/Flamengo



Após 10 jogos sem sofrer gols, a defesa rubro-negra se tornou a defesa mais forte e menos vazada da história do campeonato carioca, superando o Fluminense de 1931, que teve média de 0,11 gols sofridos por jogo, com uma média de 0,08 gols sofridos por jogo. Em números absolutos, o Flamengo sofreu apenas 1 gol em 11 jogos deste certame e ainda assim foi um gol sofrido pela equipe sub20, comandada pelo técnico Mário Jorge.



Fábio Mahseredjian, preparador físico da seleção brasileira Lucas Figueiredo/CBF



Tite está no caminho certo, renovou o elenco sem prejudicar o ambiente no vestiário e ainda motiva aqueles que saíram, fazendo com que ganhe também o banco de reservas mais forte da América do Sul.



