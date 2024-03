Gabigol, atacante do Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 07/03/2024 06:00

Uma das figuras mais emblemáticas do futebol recente do Flamengo, chamado de príncipe pelo galinho Zico, Gabigol tem hoje sua permanência no clube questionada.



Com uma pedida fora dos padrões do futebol que apresenta no momento, Rodolfo Landim, presidente do clube, já afirmou mais de uma vez que ainda não há nada certo sobre a discussão de um novo contrato com o atacante.

Recentemente, ao ser questionado sobre um acerto com Gabi, o dirigente foi categórico:



"Eu desconheço o que você está falando [sobre acordo em meados de 2023]. Ele [empresário de Gabigol] tem que explicar com quem fez o acordo, porque eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma decisão no Flamengo sou eu. Eu nunca tinha tomado decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel." disse Rodolfo Landim em entrevista nos Estados Unidos.



Entretanto, no título da Taça Guanabara, Landim voltou a falar do atacante, desta vez de uma forma bem mais positiva:



No entanto, a decisão só será tomada após a realização do julgamento do STJD-AD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva - Antidopagem.



Gabriel será julgado conforme o artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que diz:



Art. 122. Fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle

Sanção: suspensão de quatro anos, exceto:

I – se o atleta ou outra pessoa puder comprovar circunstâncias excepcionais

que justifiquem uma redução do período de suspensão, caso em que o período será de dois a quatro anos, dependendo do grau de culpa do atleta ou de

outra pessoa; ou

II – em um caso que envolva uma pessoa protegida ou um atleta de nível recreativo, o período de suspensão corresponderá a, no máximo, dois anos e, no mínimo,

uma advertência, sem período de suspensão, segundo o grau de culpa.



Por isso a estratégia do Flamengo é de aguardar o resultado do julgamento, que acontecerá online e em total sigilo, para discutir um novo contrato com o atleta.

Há várias correntes apoiadoras e opositoras de Rodolfo Landim que não querem a renovação do atacante.



O presidente rubro-negro vem garantindo a todas as frentes que se renovar, será nos termos que o Flamengo propuser ao atacante e não da forma como foi colocada e nos valores pedidos por sua equipe.

