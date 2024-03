Tite comemora título da Taça Guanabara 2024 pelo Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Tite comemora título da Taça Guanabara 2024 pelo FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 03/03/2024 10:38 | Atualizado 03/03/2024 11:01

O título da Taça Guanabara não deveria ser motivo de grande comemoração por parte de nenhuma torcida carioca. Afinal de contas, esse título é vencido a base de confrontos contra clubes que sequer tem divisão nos campeonatos nacionais. Exceção feita a Nova Iguaçu e Portuguesa que se encontram na série D do Campeonato Brasileiro e ao Volta Redonda que disputou a série C do certame nacional, as demais equipes não disputam a principal competição brasileira.

XXXXXXXXX durante Flamengo x Madureira pela 11? rodada do Campeonato Carioca 2024 realizada no Maracaná na tarde deste s[abado (02), no Rio de Janeiro, RJ. CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO



Mas ainda assim, é possível ver pontos positivos se compararmos o atual time do Flamengo com outros times do Flamengo em outras edições da Taça Guanabara.



E percebendo os números, o que mais chama atenção é certamente os que mostram a consistência defensiva do time atual do técnico Tite. Mas ainda assim, é possível ver pontos positivos se compararmos o atual time do Flamengo com outros times do Flamengo em outras edições da Taça Guanabara.E percebendo os números, o que mais chama atenção é certamente os que mostram a consistência defensiva do time atual do técnico Tite.

Léo Pereira marcou, de falta, um dos gols do Flamengo contra o Madureira Divulgação/Flamengo



Em 2022, por exemplo, Paulo Sousa, ficou em 2º lugar na classificação da Taça Guanabara com 26 pontos e um aproveitamento de 78%, marcou 27 gols, com uma média de 2,45 gols por jogo, o que lhe garante o Flamengo mais goleador dos últimos 3 anos, mas sofreu 8 gols. Em 2022, por exemplo, Paulo Sousa, ficou em 2º lugar na classificação da Taça Guanabara com 26 pontos e um aproveitamento de 78%, marcou 27 gols, com uma média de 2,45 gols por jogo, o que lhe garante o Flamengo mais goleador dos últimos 3 anos, mas sofreu 8 gols.

Paulo Sousa Marcelo Cortes / Flamengo



Já em 2023, com Victor Pereira, o aproveitamento foi dos piores, 69% e uma classificação em 3º lugar com apenas 23 pontos, 19 gols marcados, uma média de 1,72 gols por jogo e 6 gols sofridos. Já em 2023, com Victor Pereira, o aproveitamento foi dos piores, 69% e uma classificação em 3º lugar com apenas 23 pontos, 19 gols marcados, uma média de 1,72 gols por jogo e 6 gols sofridos.

Victor Pereira - Flamengo reprodução do instagram



Com Tite o Flamengo marcou 27 pontos, o que garante um aproveitamento de 81%, ficando abaixo apenas do Flamengo de 2020, comandado por Jorge Jesus que conseguiu impressionantes 84% de aproveitamento. Com Tite o Flamengo marcou 27 pontos, o que garante um aproveitamento de 81%, ficando abaixo apenas do Flamengo de 2020, comandado por Jorge Jesus que conseguiu impressionantes 84% de aproveitamento.

Jorge Jesus e Rodolfo Landim Divulgação



Mas não superou a média de gols do time de Paulo Sousa, ficando com 23 gols marcados e uma média de 2,09 gols por jogo.



Entretanto, é na defesa que Tite escancara sua força. Com apenas 1 gol sofrido, Tite tem a melhor defesa do Flamengo nos últimos anos em começos de temporada.



São incríveis 0,09 gols sofridos por jogo. E o detalhe é que o único gol sofrido até aqui da invicta equipe campeã da Taça Guanabara 2024 de Tite, foi com o time de garotos, ou seja, o time principal do Flamengo ainda não sofreu gols no Campeonato Carioca.



Tais números são suficientes apenas para mostrar que de todos os caminhos possíveis e trilháveis para os grandes clubes neste começo de temporada, o Flamengo faz sem dúvida nenhuma o melhor deles. Mas não superou a média de gols do time de Paulo Sousa, ficando com 23 gols marcados e uma média de 2,09 gols por jogo.Entretanto, é na defesa que Tite escancara sua força. Com apenas 1 gol sofrido, Tite tem a melhor defesa do Flamengo nos últimos anos em começos de temporada.São incríveis 0,09 gols sofridos por jogo. E o detalhe é que o único gol sofrido até aqui da invicta equipe campeã da Taça Guanabara 2024 de Tite, foi com o time de garotos, ou seja, o time principal do Flamengo ainda não sofreu gols no Campeonato Carioca.Tais números são suficientes apenas para mostrar que de todos os caminhos possíveis e trilháveis para os grandes clubes neste começo de temporada, o Flamengo faz sem dúvida nenhuma o melhor deles.

Cumprimento de Gabigol e Tite durante treino no Ninho do Urubu Gilvan de Souza/Flamengo



Se Tite conseguirá suportar o peso de um vestiário tenso e pesado por conta de suas estrelas, ao ponto de conquistar títulos mais relevantes, só o tempo dirá, mas que o começo não poderia ser melhor, isso é fato. Se Tite conseguirá suportar o peso de um vestiário tenso e pesado por conta de suas estrelas, ao ponto de conquistar títulos mais relevantes, só o tempo dirá, mas que o começo não poderia ser melhor, isso é fato.