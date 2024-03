Tite é o técnico do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Tite é o técnico do Flamengo Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 01/03/2024 05:24

A janela de transferências do Flamengo já se encaminhava para um fim previsível e sem novidades além das que já haviam chegado ao clube. Nicolas De La Cruz e Matias Viña tinham tudo para serem os únicos reforços deste período.



Entretanto, em recente coletiva, Tite chamou atenção dos dirigentes rubro-negros nomeando inclusive Bruno Spindel publicamente e cobrando responsabilidade com a temporada do clube, exigindo os reforços para ter condições de jogar a Copa América com parte do seu elenco principal servindo suas seleções.



Tite cobra responsabilidade do Flamengo em contratações Canal Resenha Rubro Negra



A cobrança pública caiu como uma bomba na cabeça de Rodolfo Landim, que não pode ter a imagem arranhada em ano de fazer seu sucessor na presidência do Flamengo. Instantaneamente, então, a decisão de buscar Léo Ortiz foi tomada custe o que custar e Marcos Braz viajou a São Paulo para sacramentar a compra do zagueiro do Bragantino.



Paulo Pitombeira, empresário do jogador, foi quem esteve durante todo esse período (cerca de 2 meses) na condução das negociações com o Bragantino e se decepcionou quando viu que o esforço do Flamengo era por subir apenas 500 mil euros na negociação.



Os valores entre Flamengo e Bragantino estão fechados já há algumas semanas, como estamos diariamente informando em nossos vídeos. São 8,5 milhões de euros pelo jogador. Que, aliás, abriu mão dos 25% que teria direito na negociação para que o Bragantino pudesse receber sua parte de forma integral.

Léo Ortiz é destaque no Bragantino e tem negociações com o Flamengo Divulgação/Red Bull Bragantino



O que está emperrando a negociação?



Com os valores fechados há um bom tempo, faltava Flamengo e Bragantino acertarem quanto à forma de pagamento. O Flamengo sempre insistiu em pagar de forma parcelada e o Bragantino sempre quis um pagamento maior da entrada pelo clube rubro-negro.



Agora, o Bragantino estipulou que, para concretizar o negócio, basta o Flamengo pagar de forma integral os 8,5 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo teria que desembolsar a vista cerca de 46 milhões de reais para contar com o zagueiro.



Dos 160 milhões para contratações neste primeiro semestre, o Flamengo ainda tem nos cofres algo em torno de 76 milhões de reais. O que é mais do que suficiente para atender à demanda solicitada pelo técnico Tite.



